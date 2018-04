Stiri pe aceeasi tema

- Un F-16 al US Air Force s-a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in jurul orei 10,30 (17,30 GMT) in cursul…

- Cauza accidentului mnu se cunoaste deocamdata, au informat autoritatile americane. Aparatul, un Super Stalion de tip CH-53E, care apartinea celui de-al treilea batalion de aviatie ai Puscasilor Marini. Aparatul a cazut in apropiere de granita cu Mexicul, in localitatea El Centro.…

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider. Un martor a declarat ca cel putin o persoana a murit.

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sambata seara, cand zece oameni au murit si doi au fost raniti, transmite Reuters, care citeaza politia locala.Operatiunea de salvare s-a incheiat si nu au mai fost inregistrate alte victime, a spus sub-inspectorul…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat ca echipajul unui avion care circula pe ruta Birmingham-Bucuresti a fost nevoit sa imobilizeze un pasager, din cauza unui incident la bordul aeronavei. Pasagerul bulgar ar fi incercat sa intre in cabina piloților, forțand ușa și intreband șefa de cabina care este…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata dupa-amiaza, la scurt timp dupa decolare, pe Aerodromul Magura, Cisnadie din judetul Sibiu, cei doi piloti, de 62 si 34 de ani, reusind sa scape fara rani.

- Boxerul mexican Saul "Canelo" Alvarez, depistat pozitiv cu clenbuterol, a fost suspendat provizoriu de Comisia sportiva a statului Nevada, informeaza lequipe.fr, care citeaza AFP. El va fi audiat in acest caz la 10 aprilie."Alvarez a fost suspendat cu titlu provizoriu de comsia sportiva a…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare, pe fondul imbunatatirii dotarilor de la baza militara Mihail Kogalniceanu, a declarat generalul Tod D. Wolters, comandantul Fortelor Aeriene americane din Europa si din Africa, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Sapte soldati americani si-au pierdut viata dupa ce elicopterul lor s-a prabusit joi in vestul Irakului, a anuntat vineri un responsabil al apararii americane, relateaza AFP. Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE un moment CRUCIAL din vila SRI: discuție cu Coldea și Kovesi''Sapte persoane…

- Potrivit informațiilor oferite de Marina americana, doua persoane, pilotul și un ofiter de armament și-au pierdut viața dupa ce un avion american de vanatoare s-a prabușit, in urma unui zbor de antrenament in largul coastelor Floridei.

- Un avion multirol de tip F/A-18 Super Hornet al Fortelor Navale americane s-a prabusit miercuri dupa-amiaza in largul coastelor Floridei, cei doi membri ai echipajului reusind sa se catapulteze si au fost salvati, insa nu exista detalii despre starea acestora, potrivit unor oficiali americani

- Un avion de tipul Bombardier Dash s-a prabusit astazi, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata 40 de persoane si alte 23 au fost ranite.

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si noua de persoane au murit, conform ultimului bilant oficial.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii."Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc marți, când un avion militar al Chinei a intrat, fara permisiune și fara avertisment, în zona de aparare aeriana a Coreei de Sud. Avioanele sud-coreene au fost trimise pentru a intercepta aeronava chineza.

- ACCIDENT CUMPLIT. Un AUTOCAR s-a prabusit zeci de metri intr-o prapastie. Cel putin 36 de morti Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, miercuri, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio. Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri…

- Un barbat de 39 de ani cazat într-un camin al Ministerului Apararii din Constanța a suferit arsuri fiind transportat la spital dupa ce în garsoniera în care locuia a zbucnit un incendiu. 30 de chiriași din caminul militar au fost evacuați pâna când pompierii au reușit sa…

- Un avion de antrenament s-a prabusit in Turcia. Doi militari turci si-au pierdut viata vineri in urma prabusirii unui avion de antrenament in vestul tarii, a anuntat armata turca, potrivit Agerpres , care nu precizeaza despre ce tip de aparat este vorba. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la 20…

- J-20, mult anticipatul avion de vanatoare stealth al Chinei, a fost prezentat si a intrat in serviciul armatei, fiind creat pentru a contracara capacitatile lui F-22 Raptor, omologul sau american.

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Trei turiști britanici și-au pierdut viața intr-un accident aviatic dupa ce un elicopter s-a prabușit in Marele Canion din Statele Unite. Alte patru persoane, printre care și pilotul elicopterului au fost raniți, scrie BBC News. Departamentul de Poliție al națiunii Hualapai a anunțat ca Becky Dobson,…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea…

- Un incident aviatic intre un avion de vanatoare rus si unul american a avut loc deasupra Marii Negre. Potrivit RomaniaTV.net, avionul rus l a constrans pe cel american sa si abandoneze misiunea pe mare.Mai exact, un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su 27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Cel putin 20 de oameni au fost raniti intr-o explozie provocata de o acumulare de gaz la Antwerp, in Belgia. O cladire s-a prabusit si doua au fost avariate de suflul deflagratiei.Potrivit Politiei, majoritatea victimelor au rani superficiale.

- Incident grav in capitala Indoneziei. Un balcon din cladire in care se afla Bursa din Jakarta s-a prabușit, iar mai multe persoane au fost ranite. Imaginile de pe rețelele de socializare arata haosul care a urmat, relateaza BBC News. Momentul in care balconul s-a prabușit in cladirea bursei din Jakarta…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului - ar fi vorba de o turista americana. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane,…