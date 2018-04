Stiri pe aceeasi tema

- "Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in cursul unui antrenament de rutina la centrul de testare Nevada", se arata intr-un comunicat al fortelor aeriene din SUA. Nu au fost facute publice date despre starea pilotului, iar autoritatile au demarat o ancheta pentru a stabili circumstantele…

- Un avion de lupta F-16 al Forțelor Aeriene Americane s-a prabușit, miercuri, in apropiere de Las Vegas, in vestul SUA. Acesta este cel de-al treilea incident de acest fel in doua zile pentru armata americana, scrie antena3.ro.

- Un avion de lupta F-16 al Forțelor Aeriene Americane s-a prabușit, miercuri, aproape de Las Vegas, in vestul SUA. Acesta este cel de-al treilea incident de acest fel in doua zile pentru armata americana. “Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in jurul orei 10,30 (17,30 GMT)…

- Un avion de tip F-16 s-a prabusit joi in statul american Nevada, in apropiere de Las Vegas, in timp ce efectua un antrenament de rutina, au anuntat fortele aeriene americane, relateaza site-ul postului CNN.

- Un F-16 al US Air Force s-a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in jurul orei 10,30 (17,30 GMT) in cursul…

- Un avion F 16 al US Air Force s a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP, potrivit Romania TV. Un F 16 de la baza aeriana Nellis Nevada s a prabusit in jurul orei 10,30 17,30 GMT in cursul…

- Un F-16 al US Air Force s-a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP. "Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in jurul orei 10,30 (17,30 GMT) in cursul unui antrenament de rutina…

- Zece oameni au murit si doi au fost raniti când cladirea degradata a unui hotel de patru etaje s-a prabusit în orasul Indore din centrul Indiei în statul Madhya Pradesh, a anuntat politia duminica.

- Tragedie la Iasi. Un profesor cunoscut si un amic de-al sau au fost gasiti morti intr-o anexa • Nimeni nu poate intelege cum s-a putut produce o asemenea nenorocire, insa totul are o explicatie logica • Tragedia putea fi mult mai mare, avand in vedere ca inca trei persoane au avut nevoie de ingrijiri…

- Cel putin 64 de corpuri au fost gasite dupa incendiul de duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, oras industrial in vestul Siberiei, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de agentiile de presa...

- Directorul Waymo, filiala Google specializata in dezvoltarea vehiculelor autonome, da asigurari ca tehnologia folosita de compania sa ar fi putut evita accidentul mortal in care a fost implicata recent o masina Uber, informeaza AFP. ''Aici la Waymo suntem siguri ca tehnologia noastra…

- Tragedia s-a petrecut in Thailand. Politia a declarat ca autobuzul cobora pe un deal din centrul tarii, cand a intrat in coliziune cu un camion. Autobuzul s-a rupt in doua, iar pasagerii nu au avut nicio șansa.In plus, fața de cei 18 morți anunțați in urma cu puțin timp, inca 33 de pasageri…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- O pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulate, la Miami, SUA și ar fi vorba de mai multe victime. Echipele de intervenție au venit la fața locului și acorda ajutoare celor prinși de balustrada. Aceștia nu au anunțat, deocamdata, cate victime sunt. Miami e unul dintre orașele unde traiesc foarte…

- Un avion de tipul Bombardier Dash s-a prabusit astazi, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata 40 de persoane si alte 23 au fost ranite.

- Un elicopter s-a prabușit, duminica, la New York. Politia din orasul american a anuntat ca toti cei cinci pasageri ai elicopterului care s-a prabusit in apele estuarului East River au murit. Aparatul a cazut in apele raului care separa Manhattanul de Long Island, iar pilotul este singurul supraviețuitor.

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit astazi in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Tragedie aeriana in apropiere de baza aeriana ruseasca Hmeimim din Siria. La bordul aeronavei, un avion de transport militar An-26, se aflau 26 de pasageri si 6 membri ai echipajului, potrivit Ministerului rus al Apararii. Conform primelor informatii oficiale, tragedia ar fi fost provocata…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26...

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan... The post Carnagiu in Polonia: cel puțin trei morți și peste 20 de raniți, dupa ce s-a prabușit o cladire appeared first on Renasterea banateana .

- Organizatia aviatiei civile din Iran a decis consemnarea la sol a avioanelor ATR ale companiei iraniene Aseman, dupa ce unul din aparatele acesteia s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-estul tarii, a relatat vineri televiziunea de stat de la Teheran,

- Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.Vehiculul a cazut intr-o prapastie adanca de zeci de metri, la kilometrul 780 al Autostrazii Panamericane, in zona Ocona (Camana, Arequipa).Cel putin 36 de persoane au murit in accident, conform bilantului…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a anuntat, astazi, pe Facebook, ca va fi bunic pentru a patra oara, precizand ca anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei sale Elena Basescu.

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- UPDATE Cei 66 de pasageri si membri ai echipajului unui avion de linie iranian au fost ucisi duminica in prabusirea aparatului lor intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Iranului, a anuntat un...

- Un avion cu 66 de oameni la bord s-a prabusit, dimineața, in Iran. Autoriatațile au anunțat ca nu exista niciun supraviețuitor. Aeronava aparținea companiei Aseman Airlines, decolase din capitala Teheran si se indrepta catre un oras din sud-vestul tarii. „Toate serviciile de urgenta sunt in alerta”,…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Trei turiști britanici și-au pierdut viața intr-un accident aviatic dupa ce un elicopter s-a prabușit in Marele Canion din Statele Unite. Alte patru persoane, printre care și pilotul elicopterului au fost raniți, scrie BBC News. Departamentul de Poliție al națiunii Hualapai a anunțat ca Becky Dobson,…

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza Russia Today. Potrivit agentiei TASS, aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza Russia Today. Potrivit agentiei TASS, aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa, scrie NEWS.RO.- stire in curs de actualizare -

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24, citeaza medifax.ro.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului - ar fi vorba de o turista americana. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane,…