Stiri pe aceeasi tema

- Un armurier din cadrul Fortelor aeriene belgiene care efectua lucrari de mentenanta la un avion de tip F-16 a deschis in mod accidental focul si a distrus alt avion de vanatoare-bombardier care stationa pe pista, a anuntat vineri postul public VRT, care citeaza surse, relateaza Reuters.

- Astfel, pretul cartofilor a înregistrat o crestere cu 19,16% în septembrie fata de august si cu 22,41% fata de decembrie 2017, în timp ce legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 6,48%, respectiv cu 13,67%. Pretul citricelor si al fructelor meridionale s-a majorat cu 3,97%…

- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca in data de 19.09.2018, incepand cu ora 7.00, datorita unor lucrari de mentenanta (spalarea rezervorului de la Statia de tratare a apei Petresti, FIR I) se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Lancram. Durata estimata a acestei lucrari este de 12 h. La reluarea…

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința cetațenilor ca, in perioada 10 – 21 septembrie 2018, vor fi executate lucrari de mentenanța și reparații la sistemul de iluminat public, in toate zonele din oraș. Ca urmare, in timpul executarii probelor, vor exista aprinderi temporare ale becurilor.…

- CFR Calatori va efectua, incepand de marti, 21 august si pana in data de 15 septembrie 2018, lucrari de mentenanta pentru... The post Timișenii care calatoresc cu trenul trebuie sa știe: se efectueaza lucrari de mentenanta la site-ul www.calatori.ro appeared first on Renasterea banateana .

- CFR Calatori informeaza ca in perioada 21 august – 15 septembrie se vor realiza lucrari de mentenanța a site-ului. Compania iși cere scuze pasagerilor și atenționeaza calatorii ca in perioada mentionata pot aparea unele intermitente in functionarea tuturor aplicatiilor, inclusiv „Mersul Trenurilor”…

- CFR Calatori informeaza ca in perioada 21 august 15 septembrie 2018 se vor realiza lucrari de mentenanta a site ului www.cfrcalatori.ro. Atentionam utilizatorii site ului ca in perioada mentionata pot aparea unele intermitente in functionarea tuturor aplicatiilor, inclusiv "Mersul Trenurilor" si ldquo;Bilete…

- Un avion care decolase de doar 20 de minute de pe aeroportul Henri Coanda București a fost nevoit sa aterizeze de urgența.(CITEȘTE ȘI: BARBATUL SUSPECTAT CA A FURAT ARMA JANDARMERIȚEI, REȚINUT! PISTOLUL NU A FOST GASIT) Panica intr-un avion care a decolat de pe Otopeni cu destinatia Oslo. Comandantul…