- Un avion de lupta Suhoi Su-27 aparținand forțelor aeriene ucrainene s-a prabușit, marți, in cursul unui exercitiu de antrenament, a informat statul major ucrainean intr-un comunicat, potrivit Reuters. Cei doi piloți aflați la bord și-au pierdut viața.

- Un avion de lupta MiG-31, model despre care armata rusa a anuntat ca va fi echipat cu rachete hipersonice de tip Kinjal - mentionate printre cele mai moderne arme ruse de catre presedintele Vladimir Putin in discursul sau despre Starea Natiunii la 1 martie - s-a prabusit miercuri

- Un avion de vanatoare suedez de tip Jas Gripen, produs de catre grupul Saab, s-a prabusit marti in sudul Suediei dupa ce s-a izbit de pasari, au anuntat autoritatile, precizand ca pilotul a reusit sa se catapulteze inainte de impactul cu solul, relateaza...

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer, sambata, la Fratauții Vechi, județul Suceava, in timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prabușit in afara pistei. Unul dintre piloți este inconștient, potrivit reprezentanților ISU Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Cainele se simte rau in timpul vacantei, magnatul rus ii inchiriaza un avion privat pentru a putea fi consultat de catre veterinarul de incredere. Barbatul se afla in vacanta la Santa Margherita di Pula (Cagliari), impreuna cu prietenul sau patruped.

- Un avion de vanatoare s-a prabusit astazi in nordul Vietnamului, iar in urma incidentului au decedat cei doi militari aflati la bordul aparatului, a anuntat un oficial local, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters, citat de Mediafax. Oficialul a declarat ...

