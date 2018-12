Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele implicate sunt unul de vanatoare de tip F-18 si unul de realimentare C-130.Dintre cele sapte persoane aflate la bord, un militar a fost salvat nevatamat, a facut cunoscut un purtator de cuvant al Fortelor de autoaparare japoneze (SDF) care au mobilizat patru avioane si trei vase…

- Pentagonul a denuntat luni o manevra periculoasa din partea unui avion de vanatoare rus care a trecut ''foarte, foarte aproape'' de un avion al Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii care survola Marea Ne...

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit duminica, in Kanata, o suburbie a orasului canadian Ottawa. Incidentul a avut loc la ora locala 10.11 (ora 17.11, ora Romaniei). Un avion de mic dimensiuni s-a prabulsit pe un camp, iar celalalt avion ar fi avut se pare mai putine daune si a fost directionat…

- Doua avioane s au ciocnit in aer la Kanata, o suburbie a orasului canadian Ottawa, infromeaza RomaniaTV.net. In urma impactului, un avion de mic dimensiuni s a prabulsit pe un camp, iar celalalt avion avion ar fi avut se pare mai putine daune si a fost directionat spre Aeroportul International Ottawa,…

- Un avion de mic dimensiuni s-a prabulsit pe un camp, iar celalalt avion avion ar fi avut se pare mai putine daune si a fost directionat spre Aeroportul International Ottawa, unde ar fi aterizat cu succes. Incidentul a avut loc la ora locala 10.11 (ora 17.11, ora Romaniei). Nu se stie…

- Un avion de vanatoare de tipul Su-27 s-a prabusit marti in Ucraina, in zona de centru-vest, in timpul unor exercitii militare cu fortele americane, cei doi piloti de la bordul sau pierzandu-si viata,...

- Doua avioane militare nigeriene au fost implicate intr-un accident in timpul repetițiilor pentru un spectacol aviatic, au transmis vineri reprezentanții forțelor aeriene din Nigeria, adaugand ca nicio persoana nu a fost ranita, relateaza Reuters.„Confirmam un incident aviatic in care au fost…

- O aeronava militara ruseasca cu 14 persoane la bord a disparut de pe radar in noaptea de luni spre marți in timp ce zbura in spațiul aerian al Siriei, deasupra Marii Mediterane, au transmis reprezentanții Ministerului Apararii din Rusia, citați de BBC. „Conexiunea cu echipajul aeronavei I1-20…