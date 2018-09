Stiri pe aceeasi tema

- La un pas de o tragedie aviatica de proporții. Un avion cu pasageri de model Boeing 737 a ieșit de pe pista pe aeroportul din Soci și a luat foc.18 oameni, printre care trei copii, au avut de suferit in urma incidentului.

- Un mecanic al unei companii aeriene a furat un avion de pe aeroportul internațional Seattle–Tacoma și a fost urmarit de doua avioane de lupta americane inainte sa se prabușeasca pe o insula aproape nepopulata, potrivit șerifului local, citat de Reuters.

- Un mecanic de avion a furat o aeronava de pasageri a companiei Horizon Air si s-a prabusit cu ea dupa ce a facut mai multe cascadorii in aer. Barbatul a decolat, de pe aeroportul Sea-Tac International din Washington, cu un ...

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit sambata dimineața intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters.

- Un avion cu 99 de pasageri la bord și 4 membri ai echipajului s-a prabușit in orașul Durango, Mexic, la 5 minute de la decolare, relateaza presa locala, citata de BBC. Guvernatorul statului Durango a declarat ca nimeni nu a fost ucis. Un avion de pasageri s-a prabusit marti seara la scurt timp dupa…

- Un avion de vanatoare s-a prabusit astazi in nordul Vietnamului, iar in urma incidentului au decedat cei doi militari aflati la bordul aparatului, a anuntat un oficial local, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters, citat de Mediafax. Oficialul a declarat ...

- Cel putin 19 raniti, unii grav, in urma prabusirii unui avion in apropiere de Pretoria. Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP. „Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum…

- Cel putin 19 persoane au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP."Avem 19 raniti, unii lejer, altii grav. Pana acum nu a fost confirmat niciun deces", a declarat pentru AFP Russell Meiring,…