- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii. Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, capitala statului Bangladesh. Oficialii nepalezi nu au…

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 ca un avion de pasageri despre care existau informatii ca ar fi avut o bomba la bord sa fie doborat, a dezvaluit liderul de la Kremlin intr-un documentar citat de Reuters.

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza ruseasca din Hmeimim, 32 de persoane au murit, anunta agentiile rusesti de presa, citate de AFP si HotNews.ro. “In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport ...

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orașul polonez Poznan, și a distrus un bloc de apartamente. Patru persoane și-au pierdut viața și alte 24 au fost ranite, scrie The Association Press. Oficialii din Polonia au declarat ca patru persoane au decedat și 24 au fost ranite in urma prabușirii…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Oficialii din India ancheteaza o serie de afirmatii potrivit carora un doctor fals din nordul statului Uttar Pradesh ar fi infectat cel putin 33 de persoane cu HIV, cu o seringa contaminata, scrie BBC....

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina la Fort Irwin, un centru de antrenament in California, de altfel unul dintre marile centre de instruire ale fortelor armate ale Statelor Unite, a relatat Fox News. O ancheta a fost deschisa pentru stabilirea cauzelor acestui…

- Incident grav in capitala Indoneziei. Un balcon din cladire in care se afla Bursa din Jakarta s-a prabușit, iar mai multe persoane au fost ranite. Imaginile de pe rețelele de socializare arata haosul care a urmat, relateaza BBC News. Momentul in care balconul s-a prabușit in cladirea bursei din Jakarta…

- Imaginile publicate pe retelele sociale arata bucati de tavan si mobila in sala principala. Zona a fost evacuata si izolata de politie, iar mai multe persoane au fost transportate pe targa din cladire, potrivit martorilor. Un angajat al sucursalei Bancii Mondiale din Jakarta, aflat in aceeasi cladire,…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…

- Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto, existand informatii neconfirmate privind pasageri care au suferit rani usoare in urma incidentului, transmite agentia de stiri Reuters.

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP.