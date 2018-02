Un avion de pasageri rus, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit in apropiere de Moscova (presa)

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today.

- Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, scrie tv8.md Potrivit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'',…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Institutia de reglementare financiara din Japonia a anuntat ca va efectua inspectii la toate exchange-urile de criptomonede din tara, si a avertizat exchange-ul Coincheck sa isi „puna actele in ordine”, dupa ce acesta a fost victima unui atac cibernetic in cadrul caruia hackerii au furat criptomonede…

- Emisarul special al Natiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, va conduce o comisie constitutionala ce va fi infiintata la conferinta de pace ce va avea loc la inceputul acestei saptamani la Soci, in Rusia, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei ruse Interfax, care citeaza documente…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sâmbata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri…

- Senatul american a confirmat marti prin vot numirea lui Jerome Powell ca presedinte al Federal Reserve (Fed), banca centrala a Statelor Unite, informeaza Reuters. Agentia apreciaza ca Powell, fost bancher de investitii si membru al consiliului de guvernatori al Fed din 2012, va asigura…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Agentia europeana pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) se asteapta in acest an la o crestere a numarului de migranti ilegali sositi pe mare in Spania, dupa ce in 2017 numarul acestora s-a dublat fata de anul precedent, a anuntat vineri directorul Frontex, Fabrice Leggeri, relateaza Reuters.…

- BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului."Conform informatiilor, Tudose a intrat in conflict cu un puternic coleg din partid care, in iunie, l-a propus pentru post", noteaza BBC.Si agentia France…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Un barbat despre care se presupune ca ar avea asupra sa dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkov, informeaza Reuters. “Deocamdata nu stim ce vrea”, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Harkov, Iaroslav Trakalov, titreaza News.ro. Noua…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite (EPA) sustine ca glifosatul, ingredientul principal din erbicidul Roundup, produs de compania Monsanto, nu ar fi cancerigen pentru oameni, contrazicand concluziile unei comisii din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza miercuri Reuters.…

- Echipa formata din trei astronauti, un american, un japonez si un rus, a sosit marti la Statia Spatiala internationala (ISS), potrivit imaginilor difuzate de NASA, informeaza Reuters. Capsula Soyuz, avandu-i la bord pe comandantul Anton Shkaplerov, de la Agentia spatiala rusa, Roskosmos, si pe inginerii…

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) va prelungi pana in februarie termenul limita pentru depunerea ofertelor angajante pentru o participatie de 66% la operatorul retelei de gazoducte din Grecia - DESFA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 400 de milioane de euro, au declarat, pentru Reuters,…

- Agentia de spionaj de la Seul a transmis ca hackerii nord-coreeni au întreprins în cursul acestui an mai multe atacuri cibernetice ce au vizat platforme de tranzactii cu criptomonede, reusind sa sustraga criptomonede cu o valoare curenta de peste 80 milioane de dolari, informeaza agentia…

- Statele NATO si-au exprimat vineri preocuparea in legatura cu un sistem rus de rachete despre care Alianta Nord-Atlantica afirma ca ar putea incalca tratatul din 1987 de interzicere a acestui tip de arme, intr-un semn de sustinere fata de Washington, relateaza Reuters.SUA considera ca Rusia…

- Agentia de spionaj de la Seul a transmis ca hackerii nord-coreeni au intreprins in cursul acestui an mai multe atacuri cibernetice ce au vizat platforme de tranzactii cu criptomonede, reusind sa sustraga criptomonede cu o valoare curenta de peste 80 milioane de dolari, informeaza agentia Reuters, citand…

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a imbunatatit, vineri, ratingul de tara al Bulgariei de la "BB plus" pana la "BBB minus", ca urmare a imbunatatirii indicatorilor externi, cresterii exporturilor si a economiilor populatiei. S&P a subliniat ca in cazul Bulgariei, managementul…

- Misiunea NASA catre planeta Marte din anul 2020 urmeaza sa fie realizata cu un vehicul rover îmbunatațit, fara personal uman, ce va avea ca scop cautarea de urme ale unor forme de viața microbiene stravechi pe suprafața Planetei Roșii nelocuita, informeaza miercuri Reuters, preluata de Agerpres. …

- Guvernul de la Moscova a calificat acțiunile Chișinaului, care i-a interzis delegației Moscovei sa intre in Moldova drept unele "revoltatoare" și "ilegale". Potrivit datelor oferite de Agenția "Infotag", informația in cauza fac parte din declarația facuta, luni, de Departamentul de relații economice…

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Franța dorește organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migranților in Libia și va cere sancțiuni daca autoritațile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decat un partener in construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Deputatii rusi au adoptat in a doua lectura, miercuri, o lege care le permite autoritatilor ruse sa desemneze ca 'agent strain' orice organizatie media externa care activeaza in Rusia, un raspuns al Moscovei la inregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT in Statele Unite, transmit AFP si Reuters,…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a declarat Venezuela in incapacitate partiala de plata ( -'selective default'-), dupa ce aceasta tara nu a putut sa ramburseze cupoane in valoare de 200 de milioane de dolari atasate unor obligatiuni care ajung la maturitate in 2019 si 2024, si a avertizat…

- Duma de Stat a Rusiei pregatește un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune precum Deutsche Welle, CNN, Radio Liberty și Voice of America ar putea fi declarate ”agenți straini”, a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului pro-Putin „Rusia Unita”, potrivit Reuters. Proiectul…