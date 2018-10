Stiri pe aceeasi tema

- Un avion usor de tipul Cessna a ucis duminica doi adulti si un copil in zona muntelui Wasserkuppe, in partea centrala a Germaniei, unde s a prabusit peste o multime imediat dupa decolare, informeaza agentia dpa, citat de Agerpres.Avionul nu a reusit sa ia altitudine si a lovit o bariera inainte de a…

- Cel puțin 17 persoane au murit, duminica, in Sudanul de Sud, unde un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul Internațional Juba in orașul Yirol s-a prabușit, a declarat ministrul de stat Taban Abel pentru Reuters.

- Cinci persoane au murit intr-o parcare din Santa Ana, in California, in care s-a prabusit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul caruia se aflau, fara sa provoace victime la sol, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press, citat de News.ro.

- Doi copii si parintii lor au murit sambata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni intr-o padure din regiunea Nidwalden din Elvetia, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters. Un al doilea avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in Elvetia, in…

- Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit sambata dimineața intr-o padure din cantonul Nidwalden, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters.

- Ultima ora! Atac terorist in Germania. Mai multe persoane sunt ranite Cel putin 14 persoane au fost ranite vineri, dintre care doua grav, intr-un presupus atac cu cutitul intr-un autobuz din orasul Luebeck din nordul Germaniei, a anuntat cotidianul local Luebecker Nachrichten. Autorul atacului a fost…