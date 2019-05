Un avion de mici dimensini s-a prăbușit azi la Ploiești! Salvatorii au venit la fața locului de urgență. Un avion de mici dimensini s-a prabușit azi la Ploiești! Salvatorii au venit la fața locului de urgența. Aceștia au intervenit pentru a acorda primul ajutor. Primele informații arata ca aeronava s-a prabușit pe aerodromul Srejnicu. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit dintr-o eroare de pilotaj, se pare. Modelul acestuia este de Cessna 172. Pilotul este unul incepator, avand doar 60 de ore de zbor la activ. Salvatorii s-au mobilizat și s-au deplasat imediat la fața locului. Pilotul a ieșit singur din epava și a fost dus de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

