- Un avion de transport marfa cu noua persoane la bord s-a prabusit luni pe aeroportul Fath din apropiere de capitala Iranului, Teheran, a anuntat agentia de stiri semioficiala Fars, adaugand ca pentru moment nu exista informatii privind victime, potrivit Reuters. "Nu avem informatii clare…

- Administratia din Statele Unite a somat, joi, Iranul sa sisteze toate activitatile balistice si spatiale, amenintand cu noi sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Reuters."Statele Unite nu vor sta pasiv sa priveasca modul in care politicile distructive ale…

- Un elicopter medical s-a prabusit, sambata, intr-o zona muntoasa din apropiere de Porto, al doilea cel mai mare oras al Portugaliei si se crede ca toate cele patru persoane de la bord au murit, potrivit agentiei Reuters, care citeaza presa locala si serviciul de urgenta INEM.

- Un comandant al Gardienilor Revolutiei, armata de elita a Iranului, a avertizat ca baze americane din Afganistan, Qatar si Emiratele Arabe Unite, precum si portavioane americane din Golf se afla in raza de lovire a rachetelor iraniene, in contextul cresterii tensiunilor intre Teheran si Washington,…

- Elvetia se afla in discutii cu Statele Unite ale Americii si cu Iran despre lansarea unui canal de plati in scop umanitar, prin care sa fie asigurate fluxuri de alimente si medicamente spre Republica Islamica, in contextul sanctiunilor economice reimpuse de Washington, a comunicat luni guvernul de…

- Cel putin 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, au informat mai multi oficiali indonezieni, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un purtator de cuvant al agentiei indoneziene…

