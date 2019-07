Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a descoperit un fetus mumificat in baia unui avion care a aterizat pe aeroportul Barajas din Madrid. Aeronava a sosit din Cuba. Fetusul mumificat a fost gasit in urma unui control de rutina. Acesta era invelit și se afla intr-un recipient care a fost ascuns in spațiul unde se așaza…

- Un pasager care zbura cu firma aeriana, Jet2, a deturnat un avion dupa ce a avut un ”comportament extrem de perturbator ”. Aeronova a fost escortata de catre doua avioane Royal Air Force (RAF).

- Un avion Pegasus Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o persoana a decedat la bord. Aeronava efectua o cursa pe ruta Viena - Ankara, anunța observator.tv.Evenimentul a avut loc in cursul serii de 11 iulie, insa informatia a devenit publica abia acum. Nu…

- Englezul Hamza Choudhury, mijlocașul de 21 de ani al lui Leicester, va afla maine durata suspendarii pentru eliminarea din meciul cu Franța, 1-2, dar sigur nu va juca impotriva Romaniei U21 in duelul de vineri seara. „Inchizatorul" lui Leicester l-a lovit intr-un tackling brutal pe francezul Jonathan…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040.

- Un avion rus a interceptat de trei ori in trei ore o aeronava a Statelor Unite care zbura in spatiul aerian international, deasupra Marii Mediterane, marti, potrivit Flotei a Sasea americane, scrie CNN.

- Un avion multirol F-16 s-a prabușit joi peste un depozit aflat in apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei, insa pilotul s-a catapultat și se afla in siguranța și nu exista informații ca in urma incidentului ar fi fost ranita vreo persoana, au anunțat autoritațile americane, conform Mediafax."Pilotul…

- Un avion al companiei Wizz Air care trebuia sa ajunga la Bruxelles s-a intors pe Aeroportul Henri Coanda dupa impactul cu o pasare, a confirmat pentru MEDIAFAX compania Wizz Air.Citește și: Curiosul caz al revocarii lui Augustin Lazar: Sesizarea redactata de Ministerul Justitiei nu a mai ajuns…