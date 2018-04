Un avion de luptă sud-coreean s-a prăbuşit pe o faleză Cauza prabusirii avionului nu este deocamdata cunoscuta si nici soarta celor doi piloti care se aflau la bordul avionului. Avionul revenise la baza din Daegu, dupa o misiune, cand s-a prabutit intr-o faleza, joi dupa-amiaza, in Chilgok, la 300 de kilometri la Sud-Est de Seul. Fortele aeriene sud-coreene incearca sa afle care au fost cauzale producerii accidentului si care este soarta celor doi tineri piloti in varsta de 20 de ani. In urma accidentului, aproximativ 50 de echipe de salvare au fost desfasurate in zona, dar ceata densa le-a zadarnicit operatiunile de casautare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale sud-coreene evalueaza planul de a construi submarine de atac cu propulsie nucleara pentru a consolida capacitatea Seulului de contracarare a amenintarii balistice nord-coreene, informeaza site-ul de stiri Defense News, potrivit Mediafax.ro.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aplaudat zambitor spectacolul oferit de starurile sud-coreene de muzica K-pop la Phenian, declarandu-se profund "emotionat", a relatat luni agentia de presa oficiala KCNA, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Faptul ca Kim si sotia sa, fosta cantareata Ri Sol…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si sotia sa au asistat la un concert sustinut de vedete sud-coreene, intr-un eveniment rar in Phenian, scrie BBC. Potrivit agentiei postului britanic care citeaza agentia Yonhap, Kim Jong-un este primul lider nord-coreean care a participat la un eveniment artistic…

- Toate cele 22 de persoane care au fost implicate in accidentul de la Salina Slanic, judetul Prahova, au fost transportate la spital, cu diferite traumatisme. Toti sunt cetateni din Israel, cel mai tanar avand 2 ani, iar cel mai varstnic 72 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit, joi, sa organizeze un summit in data de 27 aprilie, in regiunea demilitarizata Panmunjom, a anuntat guvernul sud-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Inalti oficiali din cele doua Corei s-au intalnit joi in satul de frontiera Panmunjom pentru a discuta detaliile viitoarelor discutii intercoreene, a anuntat mass-media din Coreea de Sud, informeaza dpa. Oficialii au discutat despre data si ordinea de zi a summitului dintre liderul nord-coreean…

- Un manual de razboi studiat in academiile militare din Statele Unite, realizat sub forma unor benzi desenate, trateaza un eventual razboi intre NATO și Rusia, izbucnit dupa ce Romania se unește cu Republica Moldova. Institutul de Cibernetica al Academiei Militare americane (ACI) a publicat un manual…

- Coreea de Nord a acceptat propunerea Coreei de Sud de a purta discutii la nivel inalt pe 29 martie, pentru a stabili data si agenda summitului inter-coreean programat pentru sfarsitul lunii aprilie, a anuntat sambata Ministerul Unificarii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministrul nord-coreean de Externe Ri Yong-ho purta vineri consultari in Suedia, o tara care reprezinta interesele americane in Coreea de Nord, pe fondul unei destinderi diplomatice intre Phenian si Occident, relateaza AFP. Diplomatul-sef nord-coreean a sosit joi la Stockholm, la o saptamana dupa…

- O persoana este in stare grava dupa ce un elicopter s-a prabusit, marti, in oraselul scotian Perth, informeaza cotidianul The Scottish Sun. Elicopterul s-a prabusit in timp ce incerca sa decoleze de pe un aerodrom din Perth. Aparatul a suferit avarii semnificative in urma accidentului,…

- Avionul companiei Saratov Airlines s-a prabușit pe 11 februarie, la doar cateva minute dupa ce a decolat de pe aeroportul din Moscova. Tragedia aviatica, in urma careia 71 de oameni au murit, a fost filmata de o camera de supraveghere. Cand avionul a inceput sa nu mai ia altitudine, co-pilotul…

- Au fost recuperate cutiile negre ale avionului prabușit in Iran pe data de 18 februarie și in urma caruia 66 de persoane și-au pierdut viața, scrie AFP citat de Agerpres. „Cutia cu inregistrarea parametrilor zborului si cea cu conversatiile din cabina de comanda au fost predate autoritatilor judiciare,…

- Cutiile negre ale avionului care s-a prabusit pe 18 februarie in muntii din sud-vestul Iranului au fost recuperate, a anuntat duminica agentia oficiala Irna, potrivit AFP. Cele doua cutii negre ale avionului ATR 72 al companiei Aseman Airlines au fost gasite sambata de echipele de salvare care si-au…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- Fortele slovene au esuate la testele de aptitudini de lupta ale NATO, organizatie din care face parte din 2004, un rezultat calificat miercuri drept 'previzibil' de catre armata Sloveniei, dupa ani in sir de taieri bugetare, relateaza France Presse.La sfarsitul unei serii de teste NATO pentru…

- Ministerul sud-coreean de Externe a anuntat, miercuri, ca dialogul inter-coreean si stabilirea unui canal de comunicare intre SUA si Coreea de Nord reprezinta "pilonii majori" pentru denucleanizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- La bordul avionului se aflau 60 de pasageri si 6 membri ai echipajului. Autoritatile considera ca toate persoanele aflate la bord au decedat in urma incidentului.Avionul apartine companiei iraniene Aseman Airlines si transporta pasagerii intre Teheran si Yasuj.Conditiile meteorologice…

- Epava avionului de tip ATR-72, care efectua un zbor intre Teheran si Yasuj si care s-a prabusit duminica la aproximativ 600 de kilometri de capitala iraniana, a fost gasit in Muntii Zagros, a informat, luni, presa locala, relateaza site-ul postului BBC.

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Potrivit purtatorului de cuvant al companiei Aseman, la bordul avionului se aflau 60 de pasageri, inclusiv un copil, si sase membri ai echipajului de zbor. Avionul de tipul ATR-72 s-a prabusit la cateva zeci de minute dupa decolare, in regiunea Samirom, situata la aproximativ 600 de kilometri de Teheran.

- Inainte de decolare, acestia au verificat cum functioneaza dispozitivele de control. Totusi, din motive necunoscute, ei nu au pornit sistemul de incalzire al senzorilor de viteza. Piloții avionului, care s-a prabusit in apropiere de Moscova, s-au certat inainte de accident, scrie Publika.md.…

- Guvernul sud-coreean a aprobat, miercuri, un proiect pentru a achita cheltuielile delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza site-ul agentiei Yonhap, potrivit Mediafax.ro.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- UPS (NYSE:UPS) a comandat 14 aeronave cargo Boeing 747-8 și patru noi avioane Boeing 767, cu scopul de a-și mari capacitatea de transport datorita creșterii cererii de servicii aeriene. Noile aeronave vor completa flota existenta și nici o aeronava nu va fi înlocuita. Aeronavele vor…

- Avionul rusesc care s-a prabusit in regiunea Moscovei la sfarsitul saptamanii trecute a explodat cand a atins solul, au anuntat luni serviciile federale ruse de investigatie, informeaza dpa. Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat…

- Anchetatorii rusi au anuntat luni descoperirea celei de-a doua cutii negre a avionului de pasageri Antonov An-148 care s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova catre orasul Orsk, relateaza site-ul agentiei Tass. Continuarea…

- Pilotul avionului care s-a prabusit ieri in Rusia avea o experiența de zbor de peste 5.000 de ore, dintre care 2.800 pe avionul AN-148. Presa rusa scrie ca si copilotul isi stia bine treaba. Experienta lui de zbor era de peste 800 de ore.

- Acestea sunt primele imagini cu unele dintre victimele accidentului aviatic petrecut duminica in Rusia in care au murit 71 de ani, scrie Metro. Toți cei 65 de pasageri au murit alaturi cei șase membri ai echipajului dupa ce avionul AN-148 s-a prabușit aproape de satul Argunovo, imediat dupa…

- Cutia neagra a a avionului prabusit duminica langa Moscova a fost gasita, anunta Russia Today, citata de News.ro. De asemenea, presa rusa relateaza ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului…

- Dupa ce disparuse de pe radare, avionul Saratov Airlines ce transporta 71 de oameni s-a prabușit intr-un sat de langa Moscova. Din primele informații, cauza ar fi fost o explozie la nivelul motorului, conform Mirror.

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba garnitura din…

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control din Siria care au lansat o drona in spatiul aerian israelian, a declarat un purtator de cuvant militar israelian, locotenent colonelul Jonathan Conricus. El adaugat ca apararea antiaeriana siriana a doborat un avion F-16,…

- Parintele Damaschin, pe care toata lumea il cunoaste, continua sa faca minuni pentru copiii aflati in dificultate. El incearca sa atraga atentia asupra celor care se zbat pentru creste, pentru a trai, pentru a se ridica. Bineinteles, oricine doreste poate sa intinda o mana de ajutor, fiind convins ca…

- Un oceanograf emite teoria potrivit careia epava avionului MH370 ar putea fi conservata în apa Oceanului Indian. În martie se împlinesc patru ani de la dispariția zborului Malaysia Airlines.

- Președintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong-nam, se va deplasa, vineri, la Pyeonghang, in Coreea de Sud, pentru a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Potrivit BBC , anunțul de confirmare a prezenței lui Kim Yong-nam a fost facut…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfașurarea de avioane rusești in Arhipelagul Kurilelor, deasupra unei salbe de insule disputate de Rusia și Japonia de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie digi24.ro.

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Criza privind programul nuclear nord-coreean trebuie sa fie rezolvata in mod diplomatic, a declarat Kang Kyung-wha, ministrul sud-coreean de Externe, adaugand ca ideea unei solutii militare este inacceptabila, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un elicopter militar s-a prabusit in statul american California. Cele doua persoane aflate la bordul aparatului de zbor au murit. Nu se cunoaste, deocamdata, care sunt cauzele care au dus la producerea tragediei. Elicopterul prabusit a fost fabricat de compania americana Boeing.

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap. "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Cel mai mare vas din lume din flota submarina rusa, crucișatorul nuclear submarin strategic 941UM „Akula” „Dmitri Donskoi”, va fi menținut in serviciul de lupta ca parte a Marinei Militare Ruse, transmite Interfax, citat de NOI.md. Submarinul, cu un deplasament total de 49.800 de tone, este in continuare…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…