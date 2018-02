Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Meda Cotuna, tanara jurnalista din Alba Iulia, este greu incercata de viața. Dupa ce in urma cu cațiva ani și-a ingropat tatal chiar de ziua ei, acum trece din nou prin momente de cumpana. Recent, mama ei a fost diagnosticata cu cancer și ”trage cu dinții” sa o țina cat mai mult langa ea. A […]

- Meteorologii au emis joi o atenționare meteorologica de cod galben de vreme rea, pentru intervalul 8 februarie, ora 18.00 - 9 februarie, ora 17.00. In acest interval fenomenele vizate sunt ninsorile insemnate cantitativ, care vor afecta sapte județe din nordul Romaniei, intre care și Suceava. In ...

- Este cu neputința sa mai existe vreun concetațean cât de cât bine intenționat și care sa nu constate astazi caracterul politic al unora dintre cele mai importante operații DNA. Mega escrocheria Microsoft a debutat politic sub aspectul anchetelor penale și s-a stins lamentabil, tot politic.…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile împotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile.

- Rebeli sirieni au anuntat ca au doborat, sambata, un avion de vanatoare rusesc in nordul-vestul Siriei, precizand ca au capturat si pilotul, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, mentionand ca Moscova nu a comentat inca informatiile.

- Un avion rusesc ar fi fost doborât în Siria, într-o zona controlata de rebeli, relateaza BBC News. Militarii ruși se afla în țara devastata de razboi pentru a susține regimul lui Bashar al-Assad.

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- Președintele Turciei amenința ca va extinde ofensiva din Siria. Erdogan vizeaza alte orașe din nordul țarii unde sunt prezenți militanți kurzi. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a…

- KFC a pregatit o surpriza pentru cei pasionati de drone. Atasate pe cutiile anumitor meniuri se gasesc mai multe piese din plastic si cateva circuite electrice care puse cap la cap formeaza o drona. Aceasta poarta numele de KFO, Kentucky Flying Object, si poate fi conectata la un smartphone prin bluetooth…

- Consiliul central palestinian a autorizat comitetul sau executiv si pe presedintele Mahmoud Abbas sa suspende recunoasterea Israelului si sa inceteze relatiile de co-operare in materie de securitate.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Ambasadorul Olandei la Bucuresti a fost unul dintre cei sapte diplomati straini care, in urma cu doua saptamani, au dat un comunicat de presa comun in care criticau modificarile aduse de Putere pe Legile Justitiei. Ei sustineau atunci ca trebuie aparata lupta anticoruptie cu orice pret. Numai ca aceasta…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- In timp ce California se confrunta cu temperaturi foarte ridicate pentru aceasta perioada a anului, Vestul mijlociu al SUA, care cuprinde statele central-nordice ale tarii, dar si regiuni din nord-est sunt afectate de o masa de aer polar , cu temperaturi diurne ce ajung cu greu la -10 grade Celsius.…

- Presa internationala prezinta proiectul PSD prin care pragul la abuzul in serviciu ar fi stabilit la 200.000 de euro drept o a doua incercare de a slabi Justitia si lupta impotriva coruptiei.

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind…

- Evenimentele sangeroase de acum 28 de ani, Revolutia din Decembrie 1989, au provocat decesul a 23 de persoane din Alba, iar altele 111 au fost ranite. Presa vremii a surprins evenimentele si a relatat despre ”teroristii” care trageau cu armele prin oras.

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei), transmite…

- Doua rachete au fost lansate duminica din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana citata de agentia EFE. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele,…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir a lansat, astazi, în cadrul unei conferințe de presa, Inițiativa Civica ”România 3.0”, despre care precizeaza ca nu are scop politic, ci are drept scop lupta împotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. ”Nu este…

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase, scrie news.ro. “Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”,…

- Micii antreprenori din nordul țarii vor putea beneficia de granturi noi pentru propriile afaceri. Agentia Ceha pentru Dezvoltare va aloca anul viitor peste 550 de mii de euro in acest sens. Prioritate vor avea proiectele din domeniul agricol.

- Fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, dupa incidente cu protestatarii in apropierea ambasadei SUA de la Beirut (Liban). Manifestantii protesteaza fata de decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept ambasada Israelului, informeaza BBC, citat de news.ro.Fortele de ordine au…

- "Sunt informat ca decizia Consiliului Constituțional al Franței de a confirma subordonarea procurorilor ministrului justiției a produs o mare emoție pe plan intern si International. (De pilda, am aflat ca in Orientul Apropiat, palestinienii au incetat brusc orice protest la adresa deciziei americane…

- Palestinienii vor o zi a maniei, dupa ce Donald Trump a cerut mutarea ambasadei americane la Ierusalim - fapt care echivaleaza cu recunoașterea orașului drept capitala a Israelului. Forțele de securitate locale s-au pregatit pentru eventuale proteste violente.

- "Independenta justitiei si lupta anticoruptie sunt valori constitutionale" Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Promovarea statului de drept si a independentei justitiei, lupta împotriva coruptiei, asigurarea integritatii în functiile si demnitatile…

- Alte doua proiectile au aterizat intr-o enclava palestiniana invecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata intr-un comunicat. Tirurile unui tanc și unui avion israelian au vizat "doua posturi militare" din Fașia Gaza, a spus armata fara sa precizeze cine deține controlul acestor "posturi".…

- SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, conform unui anunț al lui Donald Trump. „Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus Trump. Șeful statului a subliniat ca Ierusalimul trebuie sa ramana locul sfant…

- Sicriul cu corpul neinsuflețit al Majestații Sale Regele Mihai I va ajunge miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș. Evenimentul se va desfașura in prezența Șefului Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei romane, și…

- De Ziua Nationala a Romaniei, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a exprimat multumiri si recunostinta statului roman pentru suportul oferit in procesul de dezvoltare si parcursul european al tarii noastre.

- Exista roluri pentru femei-soldat in fortele armate ale aproape tuturor statelor lumii, cu mai multe sau mai putine responsabilitati si riscuri. Feminizarea armatelor a crescut in ultimul timp iar tendinta pare a se accelera. Iata un top al tarilor care inroleaza cele mai multe femei in militarie. Israel…

- Dan Voiculescu, eliberat din detenție acum 4 luni, și-a lansat volumul „Lupta politica” in cadrul Targului de carte Gaudeamus. Conform TVR, evenimentul s-a lasat cu demisia directorului Humanitas din Asociația Editorilor și cu varii proteste din partea altor reprezentanți de edituri.

- Un focșanean, in varsta de 33 de ani, conducator al unui autovehicul Toyota, a ajuns cu mașina in spațiul verde din dreptul benzinariei Mol, de la ieșirea din Focșani spre Golești, și s-a oprit intr-un copac, in cursul dupa amiezii de vineri. Mașina, care transporta tamplarie pentru…

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu - care si-a lansat cartea „Lupta politica“ -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre „valori inversate“ si care nu ar trebui sa fie in viata publica.…

- Forțele aeriene americane au atacat pentru prima data mai multe laboratoare de producere a heroinei din Afganistan. Operatiunea desfașurata in noaptea de duminica spre luni, a avut drept scop lichidarea principalei surse de venituri a talibanilor.

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, incearca, pe contul personal de Facebook, sa gaseasca o definiție proprie pentru celebrul "stat paralel".Sefa Uniunii Judecatorilor, despre legile justitiei. Modificarea care o enerveaza pe Kovesi, sustinuta de judecatori (VIDEO) „Statul paralel…

- Statul paralel a fost laitmotivul rezolutiei adoptate ieri de social-democratii reuniti la Baile Herculane. Liderii PSD fac apel la romani sa iasa in strada, sa lupte impotriva asa-numitului stat ilegitim. Asta cu toate ca nimeni nu a explicat exact cum se defineste aceasta structura paralela. Social-democratii…

- Influenta miliardarului George Soros in Romania a fost subiect de emisiuni tv, articole si chiar dezbateri intre politicienii de la varf. Pozand in sustinator al statului de drept si finantator al ONG-urilor care sustin justitia independenta, George Soros si-ar fi plasat, de-a lungul timpului, oameni-cheie…

- Meteorologii avertizeaza ca ciclonul Olaf va patrunde in Romania duminica, prin nordul țarii. In special in centrul, nordul și nord-vestul țarii, precipitațiile se vor transforma in ninsoare. „Duminica, cand coboara

- DJI, producatorul chinez de drone si echipamente video, a lansat o versiune speciala a modelului Mavic Pro care se gaseste exclusiv in magazinele Apple. Drona vine intr-o culoare noua, la pachet cu multe accesorii si la un pret special, dedicat fanilor iPhone si iPad. Din pacate pentru cei care isi…

- Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in țara, cat și in Europa. Pana atunci, duminica sunt asteptate ninsori in centrul, nordul si nord-vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul…