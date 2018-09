Stiri pe aceeasi tema

- Un avion invizibil pe radar de tip F-35 s-a prabușit vineri in zona de bazei aeriene Beaufort din statul american Carolina de Sud, au anunțat autoritațile, potrivit postului CBS News.Biroul șerifului din comitatul Beaufort a scris pe Twitter ca pilotul s-a catapultat. Momentan nu este clar…

- Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra cartierului Katampe din capitala in jurul orei 11:00 (10:00 GMT), a afirmat purtatorul de cuvant Ibikunle Daramola intr-un comunicat."Cu regret trebuie sa anunt ca unul dintre piloti, care a reusit…

- Doua avioane de lupta nigeriene au intrat in coliziune si s-au prabusit in capitala Abuja, provocand panica printre locuitori, a declarat vineri un purtator de cuvant al fortelor aeriene nigeriene, relateaza dpa. Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra…

- Avioane invizibil pe radar de tip F-35 din dotarea fortelor SUA au fost folosite joi pentru prima data într-o misiune de lupta, bombardând un obiectiv al insurgentilor talibani în Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site-ul

- Un avion de lupta MiG-31, model despre care armata rusa a anuntat ca va fi echipat cu rachete hipersonice de tip Kinjal - mentionate printre cele mai moderne arme ruse de catre presedintele Vladimir Putin in discursul sau despre Starea Natiunii la 1 martie - s-a prabusit miercuri

- Un avion militar s-a prabușit in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau. Din primele informații, este vorba despre un aparat de zbor de tip IAR Șoim care s-a prabușit luni la capatul pistei. Piloții s-au catapultat. UPDATE 14:23: Piloții care s-au catapultat au cazut intr-un lac de acumulare din…

- Un avion de vantatoare de tip MIG 21 Lancer s-a prabușit sambata la un show aviatic la baza aeriana Borcea. Prabușirea a fost urmata de o explozie și un incendiu. Deocamdata nu se știe daca sunt victime