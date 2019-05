Un avion de linie s-a dezintegrat pe pistă, la aterizare. Printre pasageri se afla şi un ambasador FOTO Avionul s-a dezintegrat in trei parti, dupa cum reiese din imaginile postate pe retelele de socializare. El efectua o cursa intre Dhaka, capitala statului Bangladesh, si Yangon. 30 de persoane au fost ranite, intre acestea si ambasadorul statului Bangladesh la Moscova. Avionul a efectuat o aterizare fortata, dupa cum a confirmat un purtator de cuvant al aeroportului. din Yangon, fara a da insa detalii. Cauza incidentului pare sa fi fost o furtuna foarte puternica In urma incidentului, aeroportul a fost inchis, pentru a permite interventia echipelor medicale, toate celelalte zboruri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

