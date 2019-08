Un avion de linie evită la limită un bombardament 'Echipajul si cei 124 de pasageri ai zborului Benghazi-Tripoli au scapat multumita lui Dumnezeu de un bombardament care a vizat aeroportul Mitiga', a specificat directia aeroportului pe pagina sa de Facebook.



In urma acestui incident, traficul aerian a fost suspendat timp de cateva ore, iar zborurile au fost deviate spre orasul Misrata, situat la 200 km mai la est, ca masura de securitate.



Zborurile din si spre Mitiga au putut fi reluate mai tarziu, in cursul noptii de duminica spre luni, potrivit directiei aeroportului.



Aeroportul a fost deja inchis de mai multe

