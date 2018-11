Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava Bologna – Suceava, cu 131 de pasageri la bord, nu a putut ateriza, sambata, pe aeroportul din Salcea, județul Suceava, din cauza ceții, cursa fiind direcționata spre Iași. Alți 164 de oameni, care așteptau imbarcarea spre Bologna, pot amana zborul sau sa ceara banii inapoi pe bilet informeaza…

- Gerul cumplit care a pus stapanire pe țara noastra de cateva zile a facut prima victima! Un barbat din Iași a fost gasit inghețat in strada dupa ce a suferit un infarct. El a fost transportat la spital in șoc hipotermic, insa, din nefericire, eforturile uriașe ale medicilor au fost in zadar. Citește…

- Doi barbați au murit, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru, din localitatea Curcani, județul Calarasi. Accidentul s-a produs intr-o curba, vizibilitatea fiind redusa din cauza ceții. Potrivit reprezentanților Poliției Calarași, autoturismul…

- La 18 ani de la asasinarea tatalui ei, Alexandra Sahleanu a caștigat un proces cu rudele pentru moștenirea unui teren in comuna Cacica, județul Suceava. CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, va prezinta intregul fir al poveștii. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Alexandra Sahleanu a…

- Un adolescent, elev la un liceu din Iași, este cautat de polițiști, dupa ce, miercuri seara, a pulverizat spray lacrimogen intr-un tramvai. Elevul era suparat pentru ca echipa sa a pierdut un meci de handbal. In urma incidentului, mai multe persoane au acuzat dureri, iar elevul a fugit. „Am fost sesizați…

- Cele 21 de decese au fost in: Bucuresti (7) , Iasi (4), Olt (2) si cate unul in judetele Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Suceava si Teleorman. Specialistii apreciaza ca odata cu scaderea temperaturilor se asteapta o reducere a numarului de cazuri de imbolnavire cu virusul West Nile. Specialistii…