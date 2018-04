Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de pasageri a companiei aeriene Scoot, care se indrepta spre Thailanda, a fost escortata inapoi la Singapore de doua avioane de vanatoare ale aviatiei militare singaporeze, in urma unei amenintari cu bomba la bord, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times.

- O aeronava de pasageri a companiei aeriene Scoot, care se indrepta spre Thailanda, a fost escortat inapoi la Singapore de doua avioane de vanatoare ale aviatiei militare singaporeze, in urma unei amenintari cu bomba la bord, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. Zborul TR634,…

- Pasagerii unui avion al companiei aeriene low-cost Scoot, care efectua un zbor intre Singapore și Thailanda au trait clipe de groaza dupa ce a fost semnalata o alerta cu bomba la bordul aeronavei.

- Un avion al companiei aeriene low-cost Scoot, care efectua un zbor intre Singapore și Thailanda a fost nevoit sa revina, joi, pe aeroportul de pe care a decolat, in urma unei alerte de securitate privind prezența unei bombe la bordul aeronavei. Avionul care efectua zborul TR634 intre Singapore…

- A fost identificat și reținut suspectul care pe 28 martie a anuntat despre prezenta unui obiect explozibil la policlinica numarul 10 din sectorul Ciocana al capitalei. Alerta s-a dovedit a fi falsa.

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP.

- Un avion al companiei germane Germania, care iesea cu spatele din locul in care era parcat, s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP. Coada avionului german Airbus s-a lovit de cea a aparatului israelian,…

- Politia din Timis este in alerta dupa ce doua fete minore au disparut din centrul de plasament din Lugoj. Acestea au plecat miercuri și nu au mai revenit. Dupa ce doua adolescente au plecat de la Centrul de Plasament Lugoj si nu au mai revenit politistii timiseni sunt in alerta și le cauta pe cele doua…

- Unul dintre membrii importanti ai coalitiei de guvernare din Israel, ministrul de finante Moshe Kahlon, a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu ar fi constrans sa demisioneze daca ar fi inculpat, pentru ca in caz contrar partenerii sai ar determina caderea coalitiei, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. …

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- Un avion cu 67 d epersoane la bord s-a prabusit pe Aeroportul International Tribhuvan din capitala Nepalului, Katmandu, scrie BBC, transmite News.ro . Avionul, operat de US-Bangla, o companie din Bangladesh, si-a schimbat brusc cursul si a iesit de pe pista atunci cand a aterizat luni dupa-amiaza, luand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat în 2014 doborârea unui avion de pasageri, deoarece exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord, care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la

- Oamenii legii l-au reținut pe autorul alertei false cu bomba din 5 martie, de la parcul de troleibuze nr. 1. Acesta s-a dovedit a fi un barbat în vârsta de 30 ani, domiciliat în capitala. Fiind audiat de polițiști, el și-a recunoscut vina, comunicând ca…

- Politistii din Chisinau l-au retinut pe urme fierbinti pe autorul apelului telefonic care a anuntat Politia luni, 5 martie, ca in parcul de troleibuze nr.1 a fost instalata o bomba. Acesta sa dovedit a fi in varsta de 30 ani, domiciliat in Capitala. Fiind audiat, el si-a recunoscut actiunile, comunicand…

- O persoana a fost retinuta vineri, la Berna, in urma unei alerte cu bomba, in cartierul garii, a anuntat politia cantonala, scrie AFP. ”Am fost informati cu privire la o amenintare cu bomba”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei cantonale, Christoph Gnagi. ”O persoana a fost arestata…

- Polițiștii din Alba cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Baia de Aries, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. Pe martie, polițiștii…

- Politia americana a arestat joi un tanar suspectat ca a trimis scrisori de amenintare - care contineau un praf alb ce s-a dovedit pana la urma inofensiv - unui numar de cinci personalitati, intre care si Donald Trump Jr., scrie AFP.

- Cladirea ambasadei Turciei la Berlin a fost atacata marti dimineata cu o bomba cu fumigene, artificii si vopsea, a comunicat politia din capitala germana, citata de dpa. Personalul de paza al ambasadei a auzit un zgomot puternic in jurul orei locale 06.00 (05.00 GMT) si a observat patru indivizi,…

- >Un avion de vanatoare chinez a patruns in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud fara aprobare. Aeronava chineza a survolat zona timp de peste patru ore si s-a aflat foarte aproape de teritoriul sud-coreean. Ca raspuns, fortele aeriene sud-coreene au trimis zece avioane de lupta F-15…

- Peste 170 de pasageri ai cursei Wizz Air de Londra sunt blocati, in aceasta dimineața pe Aeroportul din Craiova, de mai multe ore, dupa ce aeronava cu care ar fi trebuit sa plece nu a decolat, chiar daca pista este operationala. Directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru, a declarat ca pista aerogarii…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite, scrie agerpres.ro.

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- Curtea de Apel București a fost evacuata, luni la amiaza, in urma unei amințari cu bomba, transmite corespondentul Evenimentului zilei. Dupa ce instanța a fost evacuata, pirotehniștii au constatat ca este vorba despre o alarma falsa, iar polițiștii il cauta, acum, pe cel care a anunțat presupusul pericol.

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…

- Este stare de alerta la Curtea de Apel Bucuresti, iar autoritatile intervin de urgenta dupa ce un apel la 112 a avertizat asupra unui sistem exploziv in incinta institutiei. Apelul ar fi fost facut in urma cu scurt timp, in jurul orei 12.20, mai spun autoritatile."Prin sistem 112 o persoana…

- O fata de 16 ani, din Sacele, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Parinții sunt disperați și fac apel la toata lumea sa anunțe Poliția daca a vazut-o. „Am fost sesizați ieri de catre familie ca, in data de 16 februarie, in jurul orei 17.00, minora de 16 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- O fata de 16 ani, din Sacele, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Parinții sunt disperați și fac apel la toata lumea sa anunțe Poliția daca a vazut-o. „Am fost sesizați ieri de catre familie ca, in data de 16 februarie, in jurul orei 17.00, minora de 16 ani a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul...

- Aeronava de pasageri An-148 a companiei „Saratov Airlines" s-a prabușit dupa decolarea din Moscova. La bord se aflau 71 de persoane. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare. Potrivit primelor informații,…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today.

- Curtea de Apel Iasi a decis in urma cu scurt timp sa il achite pe interlopul Petronel Corduneanu pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, in timp ce pentru doua infractiuni de santaj s-a constatat ca faptele s-au prescris. In prima instanta, Corduneanu primise 14 ani de…

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata într-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, în cursul operațiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Poliția a închis zona în care a fost descoperita…

- Ministerul Apararii de la Bratislava a anuntat ca discuta in legatura cu achizitionarea de avioane de vanatoare F-16 sau Saab Gripen, pentru a inlocui aeronavele de fabricatie sovietica MiG-29 din dotarea aviatiei slovace, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ellie (29 de ani), o tanara din Marea Britanie, s-a despartit de Claudio, barbatul cu care avusese o relatie timp de 2 ani. Acesta nu a vrut sa accepte separarea si a incercat sa o constranga prin mesaje de amenintare de sa se intoarca la el. "Te voi gasi ... Nu mai ai mult de trait!",i-a scris barbatul…

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Moscova a dat asigurari potrivit carora rusii ar fi luat"toate precautiile necesare", insa Washingtonul a calificat aceasta operatiune ca fiind "periculoasa", potrivit rt.com. Un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su-27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018 un avion american de securitate…

- Este vorba de Ionuț Alin Grajdeanu, de 37 de ani, un intreprinzator privat din Barlad, cumnatul lui Petru Maximiuc, adjunctul comandantului IJP Vaslui și fost comisar-șef al Poliției Barlad. Ionuț Alin Grajdeanu este un apropiat al lui Emil Savin, patronul SC Transmir SA. Savin, zis Farmazon sau ”regele…

- Viceprimarul de Strașeni și fiul minor al acesteia și-au revenit din coma. Cei doi au fost spitalizați cu intoxicație grava suferita ca urmare a unei defecțiuni la sistemul de încalzire din locuința familiei. Medicii instituțiilor medicale în care sunt internați atesta o dinamica pozitiva…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Iulia Vantur a postat pe Facebook cateva fotografii cu ea si Maniesh Paul din timpul filmarilor pentru a-i pregati pe fani pentru videoclipul care urmeaza sa fie lansata in urmatoarele zile. Iulia Vantur, clipe de COSMAR. Amenintare cu MOARTEA in INDIA! "Multumesc pentru viziunea si…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Emiratele Arabe Unite sustin ca avioane…

- Oficiali din Emiratele Arabe Unite au afirmat, luni, ca avioane de lupta din Qatar au interceptat o aeronava civila ce efectua un zbor de rutina catre Bahrain, insa autoritatile de la Doha au negat aceasta acuzatie, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Partida de vanatoare, care a avut lo in localitatea Otelul Rosu s-a incheiat tragic dupa ce unul dintre vanatori a fost impuscat mortal de catre un alt vanator, informeaza Romania TV. Politia se alfa la fata locului si face cercetari. Citeste si Caz socant: Un barbat este acuzat ca si-a ucis…

- Incident grav pe un aeroport din nordul Turciei. Un avion de pasageri a ieșit de pe pista și a ramas blocat in noroi. Din fecire, toți cei aflați la bordul aeronavei au fost evacuați in siguranța, fara ca nicio persoana sa fie ranita, relateaza Sky News. Incidentul a avut loc in orașul Trabzon, aflat…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi. Un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul de filmare de la noua pelicula a lui Khan, "Race 3", din Mumbai, potrivit Mumbai Mirror. Iulia Vantur, chef de pomina alaturi de Salman Khan. Ce…

- Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), cel mai mare din tara, a inregistrat in 2017 un trafic de peste 12,8 milioane de pasageri, plus 16% fata de anul precedent. Astfel, numarul de pasageri care au tranzitat aeroportul a ajuns la un nivel record. In plus, fata de anul 2006, indicatorul…

- Poliția din Indonezia a arestat o femeie dupa ce personalul unui avion a gasit trupul unui copil înfașurat într-o punga de plastic. Aeronava se îndrepta spre aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Bebelușul, nascut în mijlocul zborului, a fost gasit de…

- Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto, existand informatii neconfirmate privind pasageri care au suferit rani usoare in urma incidentului, transmite agentia de stiri Reuters.