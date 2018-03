Stiri pe aceeasi tema

- Compania Air India a lansat joi primul zbor regulat catre Israel ce traverseaza spatiul aerian al Arabiei Saudite, punand capat unei interdictii de decenii a Riadului pentru zborurile spre Israel prin spatiul aerian al regatului, relateaza AFP. Acest zbor inaugural a decolat din New Delhi la 12.30 GMT…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- SUA va depasi Rusia si va deveni cel mai mare producator de petrol in 2023, numarandu-se printre tarile care au ajutat cel mai mult cresterea stocului de petrol, scrie The Wall Street Journal. Productia de petrol crud va creste pana la o cifra record de 12.1 mil. barili pe zi pana in 2023,…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- 11 persoane au fost ucise in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA și preluat de Agerpres.

- Un avion care efectua un zbor pe ruta Liverpool - Bacau a survolat orasul timp de 45 de minute pana a putut ateriza, in vreme ce pasagerii unei alte curse, pe ruta Bacau-Milano-Bergamo, au fost redirectionati catre Iasi, din cauza cetii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de 10 miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai, potrivit CNBC. Deal-ul a fost anuntat duminica dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit…

- Iranul considera ca tarile care vand arme Arabiei Saudite trebuie "sa fie trase la raspundere" pentru "crimele de razboi" comise in Yemen, i-a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rohani, omologului sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. Arabia Saudita, in fruntea unei…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a efectuat o remaniere profunda a ierarhiei militare, printre demisi figurand inclusiv seful statului major, numind in schimb tineri, printre care si o femeie, in posturi de raspundere, scrie AFP.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Premierul libanez, Saad Hariri, a primit luni o invitatie sa efectueze o vizita in Arabia Saudita, pentru prima data dupa ce si-a anuntat demisia in capitala saudita pentru a reveni asupra acesteia cateva saptamani mai tarziu, relateaza AFP. Saad Hariri si-a anuntat demisia, spre suprinderea generala,…

- Premierul libanez, Saad Hariri, a primit luni o invitatie sa efectueze o vizita in Arabia Saudita, pentru prima data dupa ce si-a anuntat demisia in capitala saudita pentru a reveni asupra acesteia cateva saptamani mai tarziu, relateaza AFP. Saad Hariri si-a anuntat demisia, spre suprinderea…

- Insula Bali din Indonezia este cunoscuta pentru plajele spectaculoase și peisajele de vis. Puțini știu, insa, de o atracție turistica mai puțin convenționala și mult mai incarcata de mister. In mijlocul unui camp se afla un avion Boeing 737 complet abandonat despre care nici macar localnicii nu știu…

- Selecționerul moldovean Alexandru Spiridon va miza pe fotbaliști tineri in partida amicala contra Arabiei Saudite.Tehnicianul in varsta de 54 de ani a convocat la lot 5 jucatori ce nu au jucat, inca, niciun meci in echipa naționala.

- Regatul saudit va gazdui luna viitoare Arab Fashion Week pentru prima data, in contextul deschiderii catre arta si divertisment al acestei tari ultraconservatoare, au anuntat responsabilii acestui eveniment bi-anual. Arab Fashion Week va avea loc in perioada 26-31 martie la Apex Centre, in centrul capitalei…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara. Aceasta a semnat un acord cu compania americana Ripple, care ii va furniza solutii de plata realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Programul pilot este…

- Arabia Saudita a anunțat, luni, ca renunța la tutela asupra celei mai mari moschei din Bruxelles, pe fondul acuzațiilor ca aceasta a devenit un focar al radicalismului musulman. Gestul este un puternic semnal ca Riadul vrea sa-și schimbe reputația de exportator al Islamului ultraconservator

- O informatie de ultima ora indica faptul ca un aparat de zbor ce ar fi avut la bord 65 de pasageri si sase membri ai echipajului s-a lovit de sol. Revenim! Un avion cu peste 70 de oameni la bord s-a prabusit in apropierea Moscovei is a post from: Ziarul National Un avion cu peste 70 de oameni la bord…

- Departamentul american al Justitiei a precizat ca Naif Abdulaziz Alfallaj (34 de ani) a intrat in SUA in 2011 impreuna cu sotia sa care era studenta.Potrivit acestui departament, el s-a inscris pentru a urma un antrenament in aceeasi tabara din Afganistan, denumita Al-Faruq, unde au fost…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile împotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile.

- Un avion de pasageri care zbura pe ruta Londra-Sofia a fost nevoit sa aterizeze la Bucuresti, dupa ce a încercat sa aterizeze de doua ori pe aeroportul din capitala Bulgariei, însa fara succes din cauza vântului puternic, informeaza site-ul

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Un avion de pasageri care zbura pe ruta Londra-Sofia a fost nevoit sa aterizeze la Bucuresti, dupa ce a incercat sa aterizeze de doua ori pe aeroportul din capitala Bulgariei, insa fara succes din cauza vantului puternic, informeaza site-ul agentiei de stiri Novinite.

- Pilotul a anulat decolarea unei curse cu destinația Italia, din cauza unei romance care a facut scandal la bord. O cursa aeriana care trebuia sa se indrepte spre Italia a avut, sambata, o intarziere de cel putin o ora, in urma unui scandal declansat la bord inainte de decolare, potrivit Antena 3 . In…

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Cinci temerari din Statele Unite au pus la cale o cascadorie vazuta in filme. Au sarit cu masina din avion. S-au pregatit citeva luni pentru asta, iar incercarea s-a dovedit un succes. Mai putin autoturismul care nu a supravietuit coboririi. Va avertizam insa: este foarte periculos!

- Deșertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada, dupa ce temperaturile au scazut considerabil în anumite parți ale Orientului Mijlociu, scrie Metro.co.uk. Mai multe fotografii arata câteva camile acoperite de zapada, în timp ce localnicii au fost surprinși în…

- Camilele din desert, acoperite de zapada, dupa ce o furtuna a lovit Arabia Saudita. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de…

- Zona de nord-vest a Arabiei Saudite, mai precis regiunea Tabuk, a fost acoperita cu un strat de zapada, potrivit Euronews. Localnicii si turistii s-au grabit sa surprinda momentul in fotografii si clipuri video cu care au impanzit internetul, pentru ca ...

- Daca vrei sa te distrezi și sa te relaxezi in cele mai frumoase locuri din Europa in vacanța de Paști, de 1 Mai sau in concediul de vara, ar fi bine sa-ți alegi destinația turistica și sa-ți iei pachetul de vacanța in aceasta perioada. Cazarea și biletele la avion sunt mai ieftine acum. Iata cu ce oferte…

- La Curtea Penala Specializata a Arabiei Saudite din Riyadh s-a desfașurat saptamana aceasta, prima infațișare din cadrul procesului in care doi gemeni sunt acuzați de uciderea mamei lor și de tentativa de omor la adresa tatalui și a celuilalt frate, dupa ce au fost influențați de islamul radical.

- Valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt privind notificarea Congresului despre tranzactie. Documentul precizeaza ca Arabia Saudita a solicitat sa…

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, potrivit contactmusic.com. Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse.…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut miercuri o intrevedere cu premierul turc Binali Yildirim, in cadrul careia a fost abordata problema Ierusalimului, fiind prima intrevedere la nivel inalt intre cele doua tari de la decizia presedintelui american de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala Israelului,…

- Jucatoarea ucraineana Anna Muzychuk, dubla campioana mondiala la sah a anuntat ca nu va merge la campionatul tinut in Arabia Saudita pentru ca Regatul trateaza femeile ca pe “fiinte secundare”, noteaza Guardian.

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecand prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro . UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele Statelor Unite cu sloganul ”America mai intai” (”America first”), insa suspiciuni de complicitate cu Rusia ii umbresc presedintia de la inceputul mandatului. Prin salve de tweet-uri matinale,…