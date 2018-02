Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza Russia Today.

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Incident grav in capitala Indoneziei. Un balcon din cladire in care se afla Bursa din Jakarta s-a prabușit, iar mai multe persoane au fost ranite. Imaginile de pe rețelele de socializare arata haosul care a urmat, relateaza BBC News. Momentul in care balconul s-a prabușit in cladirea bursei din Jakarta…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate in legatura cu accidentul, insa pana au ajuns in locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii spun ca avionul s-a prabușit intr-un…

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului - ar fi vorba de o turista americana. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane,…

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Sase persoane au murit, duminica, la Sydney, dupa ce un hidroavion s-a prabusit in raul Hawkesbury, in nordul capitalei australiene, potrivit news.ro.Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare…

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un autotren, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un avion de pasageri s-a prabușit în Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit în apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins…

- Accident cumplit pe DN1 in urma impactului dintre trei masini. 12 persoane au fost ranite.TRAFIC BLOCAT 12 persoane au fost raite in urma impactului dintre trei masini. Din cauza accidentului traficul in zona a fost blocat. Accidentul s-a petrecut marti seara pe DN 1, la Lugasu de Jos , in judetul Bihor.…

- Trenul a deraiat si cel putin doua vagoane s-au prabusit pe autostrada I-5. Primele imagini de la accident arata numeroase echipa de salvare care acordau ingrijiri medicale victimelor. Compania Amtrack a confirmat ca accidentul s-a soldati cu victime. Cateva masini de pe autostrada au fost…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Alexandru Bourceanu, 32 de ani, mijlocașul celor de la Arsenal Tula, a suferit o accidentare cumplita in meciul din aceasta seara cu Ural, 1-1, a anuntat in exclusivitate gsp.ro.Verdictul inițial al medicilor, fractura de tibie, este confirmat de apropiații fotbalistului. Bourceanu va ajunge de urgența…

- Ninsorile abundente au dat peste cap traficul aerian din capitala Rusiei, Moscova. Peste o suta de zboruri au inregistrat intirzieri sau au fost anulate din cauza vremii. Din cauza vremii nefavorabile, Doua avioane care au decolat astazi de pe aeroporturile Domodedovo si Seremetievo au ajuns cu intirziere…

- Doua persoane au decedat luni dimineața in urma impactului intre o autoutilitara și un TIR pe DN 2B Buzau-Braila, pe raza localitații Cilibia. Traficul rutier în zona a fost complet blocat aproape o ora. "O autoutilitara care se deplasa de la Buzau spre Braila a intrat…

- Un pod pietonal care facea legatura cu Palatul Troja, situat la periferia nordica a capitalei Cehiei, s-a prabusit sambata dupa-amiaza pe o portiune de 250 de metri, informeaza agentia CTK si site-ul Blesk.cz.Potrivit autoritatilor cehe, citate de site-ul german Tag24.de, patru persoane…

- Cel putin 22 de persoane au fost ranite, in noapte de sambata spre duminica, dupa ce podeaua unei discoteci din Tenerife, din Insulele Canare, s-a prabusit, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Echipele de salvare au ajuns in clubul din Adeje, situat in sud-estul Spaniei, dupa…

- Echipele de salvare au ajuns la Adeje, in sud-vestul insulei spaniole, dupa ce au fost anunțate ca o parte din podea s-a prabușit. Pompierii au evacuat imediat clubul și 22 de raniți, dintre care doi grav, au fost duși la spital. Doi francezi, un belgian și un roman sunt printre raniți,…

- Un ecou al eroismului manifestat de Fanase Magari și camarazii sai dupa executarea fostului primar sovietic din Recea, Vasile Cheptene, rasuna pâna astazi, în plin secol XXI. Ne putem chiar atinge de el, daca vizitam parcul central din Strașeni. Acolo, la capatul aleii centrale, se afla…

- Un avion militar american s-a prabusit, cu putin timp in urma, in Marea Filipinelor, la SE de Okinawa. Cel putin 11 persoane se aflau la bord, militari, dar si civili. Un avion militar cu 11 persoane la bord s-a prabusit in Marea Filipinelor. Potrivit Reuters, operatiunile de cautare sunt in desfasurare.…

- UPDATE // Cea de treia persoana a accedentului, care a fost trasportata de urgența la spital, a decedat in rezultatul traumatismelor. Cel puțin doua persoane au murit dupa ce un mal de la cariera de piatra din satul Pascani, raionul Criuleni, s-a prabusit in aceasta seara. O alta persoana a fost transportata…

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabusit, sambata, in Marea Britanie. Accidentul s-a produs in Bedfordhsire, la mai putin de 24 de ore de la un test de zbor efectuat cu succes.

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters. Avionul, de tip Cessna Caravan, decolase din oraselul Arusha cu destinatia Rezervatia naturala Serengeti,…

- La bordul avionului de tip Let L-410 Turbolet se aflau sapte persoane - cinci pasageri si doi piloti. Potrivit autoritatilor citate de Tass, avionul s-a prabusit la doi kilometri de aeroport, in localitatea Nelkan, in timpul manevrelor de aterizare. "Sase persoane au murit si un copil a supravietuit",…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Estul Indepartat al Rusiei, provocand moartea a cel puțin opt oameni. Un copil a supraviețuit accidentului aviatic, relataza Russia Today. Avionul s-a prabușit in timpul manevrelor de aterizare. Mai precis, piloții au pierdut controlul aeronavei atunci cand…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Avionul bimotor de tip Let L-410, care decolase din orasul Habarovsk, s-a prabusit la aproximativ doi kilometri de aeroportul localitatii Nelkan, potrivit agentiei Tass. Conform autoritatilor…