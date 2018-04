Un avion care zbura pe ruta Cluj-Bucuresti s-a intors din drum, din cauza unor zgomote ciudate la motor

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat masuri mult mai dure in ceea ce priveste controlul firmelor, se arata in ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern. Masura are scopul de a compensa impactul financiar determinat de aceasta ordonanta. Astfel, vor fi controlate…

- Grupurile germane Daimler si BMW intentioneaza sa formeze o companie mixta prin fuzionarea diviziilor de car-sharing, pentru a concura mai eficient furnizorii de servicii de transport cum este Uber Technologies. Cele doua grupuri vor forma o companie mixta cu participatii egale de 50%, care…

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia ar putea fi creata o noua companie auto, cele doua companii avand deja un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Un acord va pune capat actualului parteneriat, gigantii auto urmand sa functioneze ca o singura entitate, au declarat…

- Un start-up din Letonia a construit o drona "minune" care promite sa faca aproape orice. Aceasta are dimensiuni destul de mari si poate fi utila in misiuni de salvare, poata sa stinga incendii si poate curata turbinele eoliene. Drona a fost construita de compania Aerones. Aceasta…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru diplomati rusi. Mai multe alte tari din Europa le vor exemplul,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time. "Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ,…

- Sony World Photography, organizata de World Photography Organisation, este una dintre cele mai populare competitii de fotografie din lume. Anul aceasta a marcat cea de-a unsprezecea editie la care s-au inscris 320.000 de persoane din 200 de tari. Premiul Romania National Award a fost castigat,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, sustine ca acest an nu va mai fi unul al schimbarilor din punct de vedere fiscal, ci atat 2018, cat si anii urmatori vor fi "ai stabilitatii si predictibilitatii". Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea "1 Decembrie…

- Moneda nationala se depreciaza miercuri in fata euro, francului elvetian si a lirei sterline. Castiga teren doar in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat azi un curs valutar de 4,6622 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul se depreciaza…

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca si cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e putin diferita. Ne-a incantat si pe noi, am inceput sa ne facem conturi si sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile. Spotify e cel…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Un avion militar rus Antonov An-26 s-a prabusit, marti, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Avionul avea 32 de pasageri la bord, 26 de militari si sase membri ai echipajului. Nu exista supravietuitori, relateaza site-ul agentiei Sputnik. Potrivit informatiilor preliminare,…

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Laura Codruta Kovesi a explicat luni, la CSM, ca DNA a reusit sa lucreze in profit cu 200 de milioane de euro, in conditiile in care bugetul institutiei a fost de 27 milioane de euro. Astfel, tot ce au facut procurorii anticoruptie a contribuit la imbunatatirea imaginii Romaniei, a adaugat aceasta.…

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte "pentru avioane…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA). Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii 9,3%, iar marocanii…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro. Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat in cadrul unui interviu ca, in urma unui pariu pe care l-a pus, o "domnisoara draguta" va trebui sa stea in cap daca strategia energetica a Romaniei va fi gata in 2018. Intrebat ce se va intampla, in acest an, cu strategia energetica a Romaniei,…

- Un tanc petrolier era sa se scufunde, marti noapte, in Marea Neagra. Nava sub pavilion moldovenesc venea de la Odesa cu o incarcatura de 1.600 de tone si a inceput aseara sa ia puternic apa la bord, din cauza unei sparturi, potrivit Digi24. Nava se afla la vreo 30 de kilometri in…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat sambata seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Marea Britanie va parasi si uniunea vamala a Uniunii Europene, sustine un oficial din cadrul Guvernului de la Londra. Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Cabinetului May in legatura cu acest subiect. Luni, Theresa May si David Davis, ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se lanseaza in afaceri cu imobiliare, dupa ce s-a retras recent din cele cu restaurante. Conform jurnalistilor de la Profit.ro, Valentin Stefan Dragnea a infiintat recent o firma cu sediul social in Bucuresti si care se va ocupa cu lucrari de constructii.…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de principalele valute in ziua in care Guvernul Dancila a intrat efectiv in paine si a avut prima sedinta a Executivului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,23% pentru euro, pana la un curs de 4,6582 lei/unitate. Si dolarul…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Un avion de vanatoare rus de tipul Su-27 a interceptat, luni, o aeronava americana de supraveghere ce efectua un zbor deasupra Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit Ministerului rus al Apararii, aeronava americana de tipul ЕР-3E Aries II nu a intrat in spatiul…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Moneda nationala continua picajul si ajunge la un nou minim istoric fara de euro, din cauza tensiunilor politice, dar si a contextului regional. Banca Nationala a Romaniei anunta ca un euro a ajuns la 4,6656 de lei, in crestere cu 0,09% fata de ultima sedinta a saptamanii trecute.…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma exploziei unei bombe intr-o piata din orasul Yala, Thailanda. Un reprezentant al Politiei a precizat, luni, ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta. In urma exploziei trei oameni au murit si 19 au fost raniti. "Martorii au explicat…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Pe modelul Radu Mazare sau Sebastian Ghita, se pare ca si alta inculpata celebra si-ar fi gasit un colt de lume unde sa fuga de justitie. Este vorba despre Alina Bica. Fosta sefa DIICOT avea luni termen intr-unul din procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cel referitor la o despagubire…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Zermatt, una din statiunile de schi cele mai reputate din Elvetia, a ramas izolata in urma recentelor caderi masive de zapada. Exista in prezent "aproximativ 13.000 de turisti la Zermatt", situata in cantonul Valais (sud-vest), a declarat pentru AFP Janine Imesch, o responsabila a statiunii.…

- Amploarea pe care a luat-o dosarul faimosului urolog Mihai Lucan da incredere din ce in ce mai multor fosti pacienti ai medicului sa rupa tacerea. O femeie care a ajuns la Institutul de Urologie din Cluj, in urma cu 4 ani, povesteste ca a agonizat pe holuri timp de 12 ore pana a bagat-o cineva…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…