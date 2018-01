Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de romani si-au vazut moartea cu ochii in timp ce se aflat la bordul unui avion al companiei Blue Air. Aeronava urma sa ajunga in Catania, Italia, dar pilotii au cerut sa aterizeze de urgenta, dupa ce a fost la un pas sa se prabuseasca in mare, pentru ca a fost afectata serios de turbulente…

- Potrivit unei romance care se afla la bordul avionului, aeronava ar fi pierdut altitudine lasandu-se pe partea dreapta, indreptandu-se brusc spre mare. Bagajele s-au rasturnat peste pasageri si panica s-a instalat imediat. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- O aeronava a unei companii romanesti, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu, astazi, in drumul spre Bucuresti, venind din Germania, de la Munchen, si a modificat planul si nu a mai aterizat la Sibiu, din pricina unei probleme tehnice. Avionul a aterizat la Bucuresti, iar de acolo pasagerii care trebuia…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- A fost panica uriața pentru zeci de calatori! O aeronava TAROM cu destinația Munchen a fost intoarsa din drum, pe aeroportul Otopeni, la doar cateva minute de la decolare. Avionul a decolat la ora 9:10 și a revenit la 9:22.Din primele informații, inca nu se cunosc cauzele intoarcerii, anunța…

- Aeroportul este gazda unor sentimente care mai de care mai variate - de la oameni de afaceri grabiți și nervoși de anunțul ca avionul lor va pleca mai târziu decât trebuia, la calatori veseli ca pleaca în vacanța și calatori emoționați

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Sfanta Mucenița Lucia, fecioara din Siracuza, este considerata patroana spirituala a oftalmologilor și protectoarea vederii și a ochilor. An de an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotriva o celebreaza. Se știe despre Sfanta Mucenita Lucia ca provenea din Siracuza, Sicilia. Pentru…

- Pasagerii zborului Wizz Air de la Londra, care trebuiau sa plece duminica, 10 decembrie, spre Cluj si care din pricina vremii nefavorabile au petrecut noaptea de duminica in capitala Angliei, au ajuns luni, 11 decembrie, in jurul orei 17.00 la Cluj. Compania si-a cerut public scuze calatorilor.

- Mai multi romani, pasageri ai unei curse WizzAir Londra-Cluj Napoca, sunt blocati duminica pe aeroportul Luton de langa Londra, informeaza HotNews.ro, citand News.ro. Aeronava trebuia sa plece la ora 7:40, insa nu a putut decola din cauza ninsorilor puternice, care ...

- Surse guvernamentale indica faptul ca funeraliile vor avea loc in 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu național in intervalul 14-16 decembrie. Potrivit unor surse guvernamentale, cele trei zile de doliu național in memoria Majestații Sale Regele Mihai vor fi ținute in zilele de 14, 15…

- Pasagerii s-au plans de serviciile proaste de comunicare ale companiei de stat, iar unii dintre ei au dormit in aeroport. "Din pacate, dupa ce am fost debarcati nu am primit niciun fel de informare oficiala de la TAROM - daca ne putem caza, daca ne va fi restituita contravaloarea cazarii,…

- Aeroportul international Ngurah Rai, din insula indoneziana Bali, si-a incetat luni operatiunile ca urmare a cresterii nivelului de alerta in privinta vulcanului Agung, care arunca de sambata lava si cenusa, si in fata riscului "iminent" al unei eruptii majore, au informat surse oficiale, citate…

- Referindu-se la cazul femeii tinute captiva 10 ani intr-o baraca din sudul Italiei, Romulus Popescu a spus ca aceste lucruri ar putea fi prevenite daca autoritatile din tara i-ar indemna pe romanii care sosesc in Italia sa ia legatura cu asociatiile romanesti din aceasta tara. „Este inuman…

- Cea mai lunga aeronava din lume, hibridul Airlander 10, a inregistrat un incident neprevazut sambata, la doar 24 de ore dupa un zbor de succes efectuat in timpul procedurilor de testare. Combinație de avion și dirijabil, Airlander 10, care are o lungime de 92 de metri, este inca in plin proces de dezvoltare,…

- Compania aeriana nationala din Yemen a anuntat marti ca pe aeroportul international din orasul Aden (sud) a aterizat un avion comercial dupa primirea autorizatiei de securitate, aceasta fiind o masura ce va contribui la atenuarea blocadei impuse uneia dintre cele mai sarace tari arabe, relateaza…

- Politia Româna anunta ca doi brazilieni au fost depistati pe aeroportul Otopeni, în timp ce transportau cu aproximativ doua kilograme de cocaina în stomac. Cele doua persoane au fost retinute de procurori.

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un incident aviatic a avut loc pe aeroportul Otopeni marti seara. O aeronava Boeing, care zbura de la Hanovra la Adana (Turcia) a solicitat aterizarea de urgenta, o pasagera fiind supectata de atac de cord.

- Pilotii unui avion Boeing 738, care apartine companiei Sunexpress Deutschland, au cerut sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, dupa ce au aparut unele probleme in timpul zborului. Acestea nu puteau fi remediate la mii de metri altitudine. Aeronava plecase din orasul…

- Compania TAROM a anunțat ca aeronava programata sa opereze astazi, 05 Noiembrie 2017, cursa ROT 441 Iași - Torino, s-a intors din zbor, conform procedurilor standard in aceasta situație, dupa 30 de minute de la decolare din cauza unor probleme la sistemul de navigație.

- Un avion al companiei Qatar Airways a aterizat de urgența, joi, pe aeroportul Internațional Henri Coanda. Personalul aeronavei care avea drept destinație Manchester a luat decizia sa aterizeze forțat din cauza unui pasager caruia i s-a facut rau.

- Procurori si militanti pentru drepturile omului din Italia avertizeaza ca masurile luate de autoritatile tarii pentru a opri abuzurile cu care se confrunta lucratorii romani nu sunt suficiente si ca mii de femei si copii romani continua sa fie expusi la riscuri, in pofida raidurilor efectuate de…

- MOMENTUL in care vantul extrem impiedica un avion de pasageri sa aterizeze in Salzburg A fost filmat. Avionul, apartinand companiei Enter Air, zbura de la Londra (Marea Britanie) spre Salzburg (Austria). Avionul a atins violent solul pe Aeroportul din Salzburg, astfel ca pilotii au fost nevoiti…

- O aeronava Blue Air care a decolat duminica dimineata de la Otopeni cu destinatia Stuttgart a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce unul dintre senzorii care monitorizeaza starea tehnica a aeronavei s-a aprins in timpul zborului. La bordul aeronavei se aflau 164 de pasageri. Avionul decolase puțin…

- Joi, 148 de turisti romani au ramas blocati in Egipt, dupa ce, in timpul rulajului la sol, a aparut o semnalizare la bordul charterului 0B9340, pe ruta Hurghada – Cluj-Napoca, iar pentru siguranta pasagerilor, a fost luata decizia de a nu se decola. Decolarea turiștilor romani din Hurghada catre Cluj-Napoca…

- Aproape 170 de turisti au fost nevoiti sa ramana o noapte in Egipt dupa ce aeronava Blue Air care trebuia sa decoleze in jurul orei 14 de pe aeroportul din Hurghada si sa ajunga in Romania s-a defectat, a declarat, pentru Mediafax, Andrei Tintea, reprezentantul agentiei de turism Tez Tour. Turistii…

- În timp ce toți ochii sunt ațintiți spre Catalonia și lupta ei pentru independența de Spania, doua dintre cele mai prospere regiuni ale Italiei ies la vot, duminica, în cadrul unui referendum consultativ pentru mai multa autonomie. Nu este însa vorba despre un "divorț" de Italia, noteaza…

- O persoana a fost ranita dupa ce un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat, pe un camp, sambata dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, in apropiere de Alba Iulia, zona Vintu de Jos – Lutsch 2000. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de asistenta medicala. Din primele date, persoana ranita…

- Zeci de cetațeni romani și-au petrecut noaptea in aeroportul din Liverpool, așteptand sa plece spre Craiova. Cursa acestora nu a mai decolat, deoarece aeronava nu a putut ajunge in nordul Marii Britanii din cauza uraganului Ofelia.Potrivit libertatea.ro, cei aproximativ 150 de pasageri care…

- CHIȘINAU, 16 oct – Sputnik. La etapa actuala se desfașoara toate formalitațile pentru a aduce acasa corpurile neînsuflețite ale celor patru piloți moldoveni, care au murit sâmbata, 14 octombrie, într-un accident aviatic produs pe Coasta de Fildeș. © AFP/ SIA KAMBOUCine sunt…

- Aparatul, un avion al companiei Skyjet care efectua un zbor intern, a fost atins in timp ce se apropia de aeroportul Jean-Lesage din Quebec, dar a putut ateriza fara probleme. "Este prima data cand are loc o coliziune intre o drona și o aeronava comerciala in Canada, iar eu sunt extrem de…

- Un avion comercial a fost lovit de o drona, joi, 12 octombrie, in apropierea aeroportului din Quebec, prima ciocnire de acest tip din Canada, a indicat duminica ministrul transporturilor, Marc Garneau, citat de AFP. Aparatul, un avion al companiei Skyjet care efectua un zbor intern, a fost…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. Avionul cargo s-a prabusit in Golful Guineea, situat in…

- Surprize pentru pasagerii care au aterizat in aceasta dimineata pe aeroportul din Chisinau. In ajun de Ziua Vinului, calatorii au primit in dar cate o sticla de vin, o harta, dar si programul evenimentelor care se vor desfasura sambata si duminica in Piata Marii Adunari