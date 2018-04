Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj-Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, relateaza Profit.ro. Unul dintre pasageri a declarat…

- Un avion Boeing 737-300 al companiei BlueAir, care zbura duminica seara pe ruta Cluj-Bucuresti, s-a intors pe aeroportul din Cluj-Napoca, dupa de pilotii au auzit niste zgomote ciudate la motor. Discutiile cu turnul de control arata ca echipajul zborului 0B3102 a raportat vibratii la motor,…

- Echipa de rugby CSM Bucuresti a castigat primul sau trofeu din palmares, Cupa Romaniei, sambata, dupa ce a invins-o in finala editiei a 71-a a competitiei pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 27-26 (6-9, 19-19), dupa prelungiri, pe Stadionul ''Iuliu Hatieganu'' din Cluj-Napoca.…

- Un cetațean bulgar s-a ales cu un dosar penal dupa ce a provocat un incident la bordul unei aeronave cu destinația București. Tanarul a devenit agresiv cu personalul navigant, iar pilotul și copilotul avionului au depus plangere impotriva acestuia. Un cetațean bulgar, in varsta de 28 de ani, a provocat…

- Compania aeriana Wizz Air lanseaza doua rute noi din Bucuresti si Cluj - Napoca spre Atena (Grecia), zborurile spre Atena urmand sa fie operate din Bucuresti in fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri, duminica, iar intre 15 iunie si 15 septembrie zilnic, in timp ce din Cluj - Napoca se va zbura in…

- PwC Romania recruteaza junior, studenți, proaspat absolvenți, dar și persoane cu 1-2 ani de experiența), pentru birourile sale din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinau. Cei aproximativ 150 de noi angajatise vor alatura din toamna echipelor de audit și taxe.

- Anul viitor se implinesc 70 de ani de la apariția Institutului de Fizica din Romania. Evenimentul este legat de numele unui geniu al fizicii romanești, Horia Hulubei. Omul de știința a reușit aceste performanțe excepționale de-a lungul unei vieți tumultoase. A luptat la Marașești, a fost pilot de vanatoare,…

- Cei mai buni judoka romani s-au intrecut weekendul trecut la Campionatul Național rezervat seniorilor. Competiția s-a desfașurat la Cluj-Napoca și a reunit aproape 200 de concurenți. Judoka de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova au reușit sa obțina trei medalii, toate ...

- Ne așteapta o saptamana foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara. Va fi deosebit…

- Locomotiva a fost inlocuita, iar peste 25 de kilometri, aceasta s-a defectat din nou, defectiunea fiind sesizata in statia de la Floresti-Prahova. O parte din calatori au fost transferati in alt tren, cei care mergeau la Brasov, iar restul de calatori asteapta o rezolvare la ora transmiterii stirii.…

- Peste 2.900 de elevi ai scolilor de agenti de politie si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au depus astazi juramantul militar. Potrivit MAI, vor intra in sistem doua promotii ale scolilor de agenti de politie si subofiteri, precum si aproximativ 1.800 de angajati din sursa externa.…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca Wizz Air si Tarom vor introduce zboruri suplimentare de pe Aeroportul „Stefan cel Mare" catre destinatiile Londra, Roma, Milano si Bucuresti. Gheorghe Flutur a declarat ca odata cu intrarea in vigoare a orarului de ...

- Ungaria: Discutii oficiale privind lina feroviara de mare viteza Budapesta-Cluj-Bucuresti Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a avut, marti, discutii cu ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului Exterior, Peter Szijjarto, cu privire la posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare…

- Potrivit News.ro, un comisar-sef din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara de pe banda de scanare la controlul…

- „Doua destinații vor fi introduse de la Timișoara de catre compania aeriana Tarom. Aeronavele companiei aeriene naționale care vor zbura spre Iași și Cluj vor fi o alternativa aeriana la rețeaua naționala de transport rutiera și feroviara intre cele trei regiuni istorice: Banatul, Transilvania și…

- Problemele au inceput luni seara, cand doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de pe aeroporturile de destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara la ora 18.19, iar pasagerii au fost debarcați și au plecat spre Sibiu cu autocarele.…

- Drapelul Uniunii Europene a ajuns duminica dupa-amiaza la Cluj-Napoca, dupa ce sambata intrase in Romania. Acesta a fost adus de la Bruxelles de doi romani intr-un gest, spun ei, simbolic, prin care vor sa aminteasca faptul ca tara noastra trebuie sa ramana in Europa, nu doar geografic, dupa ce steagul…

- Dupa ce joi seara ministrul justiției, Tudorel Toader, a prezentat un raport al activitații DNA, la finalul caruia a cerut revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Koveși, in mai multe orașe ale țarii romanii au ieșit in strada in semn de protest fața de decizia lui Toader. Și la Cluj-Napoca,…

- ALERTA in Sighetu Marmatiei. O casa a luat foc cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la o casa din Sighetu Marmatiei, situata pe strada Avram Iancu…

- De saptamana aceasta compania Blue Air nu mai opereaza zborurile pe care le avea din Timișoara catre Cluj-Napoca și Iași, acestea fiind anulate din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”, dupa cum a anuntat compania.

- Grupul de companii Telekom Romania anunța inceperea procesului de rebranding pentru magazinele Germanos care devin, astfel, Telekom, a anunțat operatorul. Lucrările pentru înlocuirea elementelor de identitate de marcă au început deja în opt magazine Germanos, iar procesul…

- Catalin Parvu, cercetator la Institutul National de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli“ din Bucuresti, a efectuat mai multe simulari numerice pentru imbunatatirea aripilor la aeronave, astfel incat sa fie protejate in cazul in care acestea ar fi lovite in zbor de stoluri de pasari, asa cum se intampla…

- Medicii de la Cluj si Bucuresti au recoltat rinichii si ficatul de la un donator in varsta de 70 de ani, aflat in moarte clinica. Ficatul a ajuns la Bucuresti, iar rinichii la Cluj-Napoca, unde a fost salvat un bolnav de peste 60 de ani. Doctorii fac recoltari de organe fara sa primeasca vreun…

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, scrie tv8.md Potrivit…

- Medicul Stefan Irimia, care a consultat-o pe Simona Halep la Cluj-Napoca, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca jucatoarea de pe locul 2 WTA se simte mult mai bine si urmeaza sa mai faca un RMN, dupa care va pleca, luni, la Doha, titreaza News.ro. “Simona se simte mult mai bine. Aseara s-a antrenat…

- U-BT Cluj-Napoca s-a calificat cu emotii in optimile de finala ale FIBA Europe Cup la baschet masculin, miercuri seara, dupa ce a invins echipa cipriota Keravnos cu scorul de 77-71 (17-17, 19-19, 15-22, 26-13), in ultimul sau meci din Grupa L a competitiei, in Sala Sporturilor ''Horia Demian''…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, le-a transmis, marti, fetelor din echipa nationala a Romaniei care vor juca la Cluj-Napoca in FedCup contra Canadei ca ii pare rau ca nu poate juca, dar trebuie sa se refaca, si ca nu ii place sa intre accidentata in teren. Simona Halep…

- Aplicația care verifica autorizațiile taximetriștilor din Cluj Trei tineri au creat o aplicație pe telefonul mobil care permite verificarea autorizațiilor taximetrelor care circula in Cluj-Napoca, Timișoara și București. Roxana Beloiu, unul dintre inițiatorii aplicației, a fost deranjata atunci…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- In Timisoara se construieste destul de mult in domeniul rezidential, in acest moment in lucru fiind aproape 200 de proiecte. Peste 1.500 de ansambluri rezidentiale avand autorizația recent obținuta sau aflate in faza de obținere a Planului Urbanistic Zonal sunt in acest moment in constructie…

- Co-fondatorul Need Tour, Aytac Acikgoz a venit miercuri la Oradea pentru a lansa oficial cursele charter Oradea – Antalya, ce vin la pachet cu sejururi de șapte nopți pe riviera turceasca, in regim Ultra All Inclusive, All Inclusive și demi-pensiune. Dupa buzunarul clienților. Cursele…

- Cand se intoarce Simona Halep in Romania de la Australian Open 2018. Invinsa in finala de la Mebourne de daneza Caroline Wozniacki , Simona Halep revin la București marți. Cel mai probabil, Simo va fi primita la Salonul Oficial al Aeroportului Otopeni. Nu se știe ce oficialitate o va aștepta la aeroport,…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Siguranța Publica, au desfașurat in aceasta saptamana mai multe acțiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului Cluj-Napoca. In urma acțiunilor au fost dentificate 22 persoane fara adapost. Acestea au fost conduse la Centrul…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului “Ciocarlia”. Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Pasagerii unei curse Londra - Cluj, ramași fara bagaje. Explicația companiei aeriene Mai multi calatori care au venit luni cu o cursa Wizz Air de la Londra spre Cluj-Napoca au reclamat ca bagajele lor ar fi ajuns la Craiova, compania anuntand ca bagajele vor fi transportate de o firma autorizata la…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Senatorul ii felicita pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le transmite ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere a Justitiei. Felicitari zecilor si sutelor de…

- Zeci de persoane din Cluj-Napoca au pornit, sambata dimineata, cu masinile personale pentru a participa la mitingul de protest anuntat la Bucuresti fata de modificarea legilor justitiei, alti clujeni luand trenul sau chiar avionul spre aceeasi destinatie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- Descoperirea cadavrelor aflate intr-o stare avansata de descompunere a fost facuta de vecini, care au sunat la 112. Imediat, la fata locului au venit anchetatorii care au facut cercetarea la fata locului si incearca sa afle cum au murit cele doua femei, despre care se crede ca ar fi mama si fiica.…

- Compania aeriana low cost Wizz Air vrea sa introduca o cursa aeriana intre Cluj-Napoca si Viena, in conditiile in care aeroportul clujean detine un rol strategic in regiune. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa ca trebuie analizate capacitatile Aeroportului…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Nervi intinsi la maximum azi dimineata pe Aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Peste 150 de pasageri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti cu o cursa Ryan Air au ramas pe aeroport din cauza ca avionul s-a defectat. Pasagerii urmau sa decoleze spre Capitala la ora 7.15. S-au prezentat in aeroport,…

- Au inceput ziua cu stangul. Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, in aceasta dimineata, au ajuns sa fie blocati in aeroport. Pasagerii trebuia sa urce intr-o aeronava Ryan Air programata sa decoleze la ora 07.15. Dupa ce s-au facut toate procedurile si s-a ajuns…

- ”Sunt uluit! Am primit acum o veste care îmi zdruncina foarte serios încrederea în seriozitatea structurii centrale DIICOT.Din informatiile pe care le-am primit de la un medic care locuieste lânga sediul DIICOT din Bucuresti, acesta mi-a marturisit ca l-a vazut ieri…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- O aeronava Wizz Air care trebuia sa zboare luni seara pe ruta Bergamo - Cluj-Napoca a avut probleme tehnice, iar cursa a fost anulata. Pasagerii spun ca trec prin momente dificile și acuza probleme în gestionarea situației. ”Aseara (luni seara, 1…