- Abou Mohamad al-Joulani, seful gruparii Hayat Tahrir al-Cham (HTS, fosta ramura siriana a Al-Qaida), a declarat sambata pentru ziaristi ca refuza orice retragere dintr-o viitoare zona tampon in regiunea Idleb, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu in aceasta zona din nord-vestul Siriei, informeaza…

- Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul lunii aprilie bombardamentele asupra provinciei Idlib, unde traiesc circa trei milioane de persoane, si asupra zonelor adiacente in provinciile limitrofe Alep, Hama si Latakia. Noua persoane, intre care trei copii,…

- Aviatia rusa a luat ca tinta un post militar al rebelilor in satul Madaya, in sudul provinciei Idlib, conform OSDO. Cincisprezece membri ai fortelor proregim si patru jihadisti si rebeli au fost de asemenea ucisi in timpul unor confruntari la marginea provinciei, a mai transmis OSDO. Aceasta…

- Cel putin 28 de persoane, intre care sapte civili, au fost ucise in bombardamente ale regimului sirian si aliatului sau rus in nord-vestul tarii, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate…

- Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cei 12 civili au murit in raiduri efectuate in cursul noptii asupra orasului Maaret al-Noomane. OSDO a numarat de asemenea 18 raniti. Atacul a vizat o piata din regiune, potrivit organizatiei non-guvernamentale, care nu a fost in masura…

- Armata rusa a anuntat duminica ca fortele siriene ale presedintelui Bashar al-Assad au încetat focul ''într-o maniera unilaterala'' în provincia Idleb (nord-vest)", relateaza AFP citat de Agerpres."De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene…

- "De la ora orele 00:00, 18 mai, fortele armate siriene au incetat focul in mod unilateral in zona de dezescaladare Idleb", a anuntat Centrul rus pentru reconcilierea beligerantilor, potrivit unui comunicat. "Cu toate acestea, tirurile care vizeaza fortele guvernamentale si civilii in provinciile…