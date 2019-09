Un avion al companiei TAROM, aterizare de urgenţă în Germania. O pasageră a fost luată cu ambulanţa O pasagera a acuzat o problema medicala si ea a fost preluata de pe pista de o ambulanta. Alaturi de ea a coborat si sora ei, sustin sursele Observator, alaturi de care pasagera bolnava zbura spre Bucuresti.



Este vorba despre zborul cu numarul RO374, care a decolat din Bruxelles si ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti in jurul orei 23,30, potrivit Romania TV.



Pilotii au fost insa nevoiti sa faca o aterizare de urgenta pe aeroportul din Frankfurt. Momentan nu se cunosc detalii privind motivul acestei aterizari de urgenta.

Sursa articol si foto: rtv.net

