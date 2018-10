Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri apartinand companiei Lion Air, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in ocean, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Toti cei 47 de pasageri si membri ai echipajului unui avion Boeing 737 al companiei Air Niugini au supravietuit dupa ce aeronava s-a prabusit in Oceanul Pacific, in apropierea aeroportului de insula Weno din Statele Federate ale Microneziei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un avion al companiei aeriene chineze XiamenAir s-a prabușit joi pe aeroportul Manila din Filipine. A avut doua tentative de aterizare. Zborul MF8667, al unei companii chineze, decolase de la Xiamen si a survolat deasupra aeroportului Manila aproximativ o ora inainte de aterizare, informeaza airlive.net.…

- Intarzieri mari ale curselor Wizz Air in aceasta dimineata pe aeroportul Otopeni. Pana la aceasta ora, nicio aeronava nu a decolat. Este vorba despre cel putin opt avioane. Reprezentantii companiei Wizz Air spun ca problemele sunt cauzate de "dificultati ale sistemului de check-in". "Facem tot posibilul…

- Un avion cu 99 de pasageri la bord și 4 membri ai echipajului s-a prabușit in orașul Durango, Mexic, la 5 minute de la decolare, relateaza presa locala, citata de BBC. Guvernatorul statului Durango a declarat ca nimeni nu a fost ucis. Un avion de pasageri s-a prabusit marti seara la scurt timp dupa…

- Aeronava a luat foc dupa prabusire, insa majoritatea persoanelor aflate la bord au reusit sa iasa prin propriile forte. Ministerul Transporturilor din Mexic a comunicat ca aeronava s-a prabusit la aproximativ 10 kilometri departare de aeroportul international din Durango. La bordul aeronavei…