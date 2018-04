Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de pasageri a companiei aeriene Scoot, care se indrepta spre Thailanda, a fost escortat inapoi la Singapore de doua avioane de vanatoare ale aviatiei militare singaporeze, in urma unei amenintari cu bomba la bord, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. Zborul TR634,…

- Pasagerii unui avion al companiei aeriene low-cost Scoot, care efectua un zbor intre Singapore și Thailanda au trait clipe de groaza dupa ce a fost semnalata o alerta cu bomba la bordul aeronavei.

- Un avion al companiei aeriene low-cost Scoot, care efectua un zbor intre Singapore și Thailanda a fost nevoit sa revina, joi, pe aeroportul de pe care a decolat, in urma unei alerte de securitate privind prezența unei bombe la bordul aeronavei. Avionul care efectua zborul TR634 intre Singapore…

- Un avion al companiei aeriene low-cost singaporeze Scoot, care efectua un zbor intre Singapore si Thailanda, a fost nevoit sa revina joi pe aeroportul de decolare in urma unei alerte de securitate privind prezenta ...

- Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj-Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s-a desprins de pe pista, moment in care s-a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, relateaza Profit.ro

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Prețul biletelor de avion sunt influențate de mai mulți factori, insa companiile aeriene ar putea sa mai includa un factor decisiv in stabilirea prețului: venitul cumparatorului. Luna trecuta, senatorul american Chuck Schumer avertiza ca multe companii aeriene vor sa colecteze date personale…

- Unul dintre motivele principale ar fi acela ca petele de murdarie se vad mult mai greu pe materialele albastre, iar companiile aeriene nu mai sunt nevoite sa schimbe atat de des tapiteriile sau scaunele. Cu toate acestea, se pare ca exista motive mult mai intemeiate, pentru care albastru a…

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP.

- Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civila (SNPVAC) din Portugalia a anuntat ca in zilele de 29 martie, respectiv 1 și 2 aprilie 2018, vor avea loc greve ale personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. Cetațenii romani ...

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare,...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul Național al Personalului de Zbor din Aviația Civila (SNPVAC), in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 și 2…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de Sindicatul National al Personalului de Zbor din Aviatia Civila SNPVAC , in zilele de 29 martie 2018, respectiv 1 si 2 aprilie…

- Avioane de vanatare din Qatar au interceptat, luni, doua aeronave civile ale Emiratelor Arabe Unite deasupra spatiului aerian al Bahrainului, a anuntat Autoritatea de Aviatie Civila din Emiratele Arabe Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un avion militar pentru acrobații aeriene s-a prabușit, marți, in apropierea unei baze militare din Marea Britanie. Aeronava de tip Hawk al echipei acrobatice militare "Sagețile Roșii" s-a prabușit in apropierea bazei aeriene Valley, din Țara Galilor.

- Ryanair va achizitiona 24,9% din actiunile companiei aeriene LaudaMotion, detinuta de fostul pilot de Formula 1 Niki Lauda, aceasta fiind o parte a unui parteneriat intre cele doua companii ce priveste dezvoltarea firmei austriece, informeaza un comunicat Ryanair.

- O insoțitoare de zbor a companiei Emirates a deschis una din ușile de urgența și a sarit intr-un avion la Aeroportul Internațional Entebbe din Uganda in timp ce pasagerii se pregateau sa se imbarce. Nefericitul eveniment a avut loc miercuri, 14 martie 2018. Boeingul 777-300ER era pregatit sa efectueze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat în 2014 doborârea unui avion de pasageri, deoarece exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord, care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile…

- Cel putin sase persoane au murit in urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vant care au depasit 130 de km/h, relateaza cotidianul The Washington Post.

- "Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor", informeaza compania. Pe ambele aeroporturi ale Capitalei se intervine constant cu utilaje proprii…

- Condițiile meteo nefavorabile din țara și strainatate au afectat la Timisoara mai multe curse aeriene in cursul serii zilei de luni, 26 februarie. Doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de la destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara…

- Un avion militar chinez a patruns, marti, in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud, fara nicio permisiune sau notificare in acest sens, a anuntat Ministerul Apararii de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- O femeie a facut scandal intr-un avion pe ruta Moscova-Beirut, dupa o femeie care statea in fața ei și-a lasat scaunul pe spate și a varsat pe ea sucul de portocale. „O sa ajungi in Liban, sunt soția unui deputat, o sa aranjez eu lucrurile pentru tine acolo”, ar fi spus femeia nervoasa, conform Daily…

- Dupa ce s-a antrenat din greu o luna in Thailanda, apoi in țara cu antrenorul Constantin Mihai, luptatorul Sebastian Cozmanca s-a ținut de cuvant și a facut cel mai spectaculos meci de la gala Colosseum. Zilele trecute, la Galați a avut loc Gala K1 unde sportivii romani s-au luptat cu nume internaționale…

- Zeci de angajati ai companiei aeriene Air France au patruns cu forta in cladirea terminalului doi al aeroportului Charles de Gaulle pentru a cere salarii mai mari. Greva salariatilor a produs intarzieri si anulari de curse.

- Daca avionul la care aveai bilet are o intarziere mai mare de trei ore sau cursa aeriana a fost anulata, dar și daca firma a vandut același loc in avion pentru doua persoane, una dintre acestea fiind astfel obligata la imbarcare sa renunțe la zbor, poți cere pana la 600 de euro despagubiri. Romania…

- Deputatul in Duma de Stat Iuri Șvitkin a comunicat ca a obținut de la o companie aeriana un raspuns afirmativ la solicitarea sa, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Unul dintre avioane ai Companiei „Aeroflot” va purta numele cintarețului de opera Dmitri Hvorostovski, originar din Krasnoiarsk.…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat incidentul.

- Rebeli sirieni au anuntat ca au doborat, sambata, un avion de vanatoare rusesc in nordul-vestul Siriei, precizand ca au capturat si pilotul, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, mentionand ca Moscova nu a comentat inca informatiile.

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Pentru cei peste 100 de pasageri care s-au imbarcat marți, 23 ianuarie, pe cursa aeriana București-Malaga, a companiei Blue Air, calatoria s-a dovedit a fi un adevarat coșmar, pe care nu il vor putea uita prea...

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma unei explozii provocata de o bomba ce a avut loc intr-o piata din orasul Yala, Thailanda, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul postului France 24.

- O motocicleta a explodat, luni, intr-o piata din provincia thailandeza Yala, trei persoane fiind ucise si alte 18, ranite, transmite Reuters, conform news.ro.Provinciile Narathiwat, Pattani si Yala sunt locuite, in cea mai mare parte, de musulmani. Insurgentii musulmani Malay lupta aici pentru…

- O bomba ascunsa intr-o motocicleta a explodat luni intr-o piata din Yala, provincia sudica a Thailandei. In urma atacului si-au pierdut viata trei persoane iar 18 au fost ranite, relateaza Reuters.

- „Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, rezultand 3 morti si 19 raniti", a declarat pentru AFP, sub acoperirea anonimatului, responsabilul politiei insarcinat cu ancheta.„Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand…

- Trei persoane si-au pierdut viata luni in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, prada unei rebeliuni musulmane separatiste, a anuntat politia, potrivit AFP.Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, facand trei morti si 19 raniti",…

- Trei persoane si-au pierdut viata luni in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, prada unei rebeliuni musulmane separatiste, a anuntat politia, potrivit AFP. Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, facand trei morti si 19…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de artist in cadrul maratonului #Smiley10 – „Vals”. Anuntul vine la scurt timp dupa ce Smiley s-a intors din vacanta petrecuta in Thailanda, alaturi de iubita lui, Gina Pistol. A

- Altercatia a avut loc cu cateva minute inainte ca aeronava sa decoleze de pe aeroportul din Lisabona. Potrivit martorilor, doi cetateni de etnie rroma sunt cei care au pornit scandalul in care apoi au fost implicate mai multe persoane. Echipajul companiei a hotarat ca aeronava sa nu plece…

- Poliția din Indonezia a arestat o femeie dupa ce personalul unui avion a gasit trupul unui copil înfașurat într-o punga de plastic. Aeronava se îndrepta spre aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Bebelușul, nascut în mijlocul zborului, a fost gasit de…

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi,...