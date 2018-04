Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de tip F-16 s-a prabusit joi in statul american Nevada, in apropiere de Las Vegas, in timp ce efectua un antrenament de rutina, au anuntat fortele aeriene americane, relateaza site-ul postului CNN.

- ANGAJARI in ARMATA 2018: Recrutarea candidaților pentru ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați-gradați rezerviști voluntari – pana pe 8 iunie. Procesul de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari ai Armatei continua in acest an cu o noua etapa, care a inceput luni cu selecționarea candidaților…

- Recrutarea si selectia rezervistilor voluntari ai Armatei continua si in 2018. MApN pune la bataie 3.400 de locuri in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari. MApN anunta ca organizeaza selectia pana pe 8 iunie. Pentru anul 2018 sunt disponibile peste…

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Armata SUA dorește dezvoltarea unei tehnologii laser experimentale care ar deschide calea catre o noua capacitate militara pur și simplu fascinanta. Pentagonul dorește sa foloseasca tehnologia laser pentru a crea sunete de voci umane, ce dau impresia ca apar din senin, prin modificarea atomilor.

- Departamentul Apararii din Statele Unite desfașoara de mai mulți ani un program prin care incearca sa creeze tot felul de arme non-letale (JNLWP), folosite, in caz de conflict armat, pentru descurajarea inamicului. Potrivit Bigthink.com, un astfel de dispozitiv recent creat și aflat inca in teste este…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata dupa-amiaza, la scurt timp dupa decolare, pe Aerodromul Magura, Cisnadie din judetul Sibiu, cei doi piloti, de 62 si 34 de ani, reusind sa scape fara rani.

- Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender care au un istoric de disforie de gen, adica „cei care au apelat la tratamente medicale, inclusiv medicamente sau operatii”, nu vor fi eligibili pentru a servi in armata „in afara unor circumstante limitate”.De asemenea, se arata in memoriu…

- Proiect inedit PNL. Câinii și caii de la Poliție, Jandarmerie și Armata ar putea primi pensie la ieșirea din activitate. Prevedrea apare într-o lege depusa la Parlament de senatorul PNL Florin Cîțu, potrivit europafm.ro.

- Tony Godsick, agentul lui Roger Federer, a readus in spatiul public un episod mai putin stiut din viata lui Darren Cahill, antrenorul romancei Simona Halep. Darren Cahill, la un pas sa devina antrenorul lui Roger Federer in 2009 Darren Cahill a fost la un pas sa devina antrenorul…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei, au anuntat autoritatile, scrie realitatea.net.

- Generalul american a participat, joi, la evenimentul "U.S.-European Media Hub" de la Bruxelles, unde a discutat despre operatiunile si activitatile de antrenament desfasurate de Fortele Aeriene ale SUA in Europa si Africa."Relatia noastra cu fortele aeriene romane este foarte puternica.…

- Un avion militar american s-a prabusit in statul Florida. Cei doi piloti aflati la bordul aparatului de zbor s-au catapultat, dar din cauza ranilor grave au murit. Autoritatile au declarat ca acestia efectuau un zbor de antrenament.

- Un avion de tipul Bombardier Dash s-a prabusit astazi, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, accident in care conform bilantului provizoriu si-au pierdut viata 40 de persoane si alte 23 au fost ranite.

- 11 persoane au fost ucise in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA și preluat de Agerpres.

- Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit in Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit. A...

- Un sistem MIM-23 Hawk declanșeaza o racheta deasupra Marii Negre in zona de antrenament a unitații militare Capu Midia, 19 iulie 2017.(FOTO: Armata S.U.A., Nicholas Vidro, Detașamentul 7 al Mobile Public Affairs) O mie de soldați NATO au descins vara trecuta in baza militara UM 01853 Capu Midia, situata…

- MApN investește intr-unul din hotelurile emblematice din Baile Herculane. Acesta vas fi reabilitat pe banii Armatei, și va fi folosit cu circurit inchis, pentru tratarea soldaților bolnavi sau raniți. Este vorba de Pavilionul 6.

- >Un avion de vanatoare chinez a patruns in zona de aparare aeriana a Coreei de Sud fara aprobare. Aeronava chineza a survolat zona timp de peste patru ore si s-a aflat foarte aproape de teritoriul sud-coreean. Ca raspuns, fortele aeriene sud-coreene au trimis zece avioane de lupta F-15…

- Organizatia aviatiei civile din Iran a decis consemnarea la sol a avioanelor ATR ale companiei iraniene Aseman, dupa ce unul din aparatele acesteia s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-estul tarii, a relatat vineri televiziunea de stat de la Teheran,

- Un avion de pasageri care transporta 66 de oameni s-a prabusit, cu putin timp în urma, într-o zona de munte din Iran. Pâna în acest moment nu se stie daca sunt supravietuitori.

- Inainte de decolare, acestia au verificat cum functioneaza dispozitivele de control. Totusi, din motive necunoscute, ei nu au pornit sistemul de incalzire al senzorilor de viteza. Piloții avionului, care s-a prabusit in apropiere de Moscova, s-au certat inainte de accident, scrie Publika.md.…

- Trei turiști britanici și-au pierdut viața intr-un accident aviatic dupa ce un elicopter s-a prabușit in Marele Canion din Statele Unite. Alte patru persoane, printre care și pilotul elicopterului au fost raniți, scrie BBC News. Departamentul de Poliție al națiunii Hualapai a anunțat ca Becky Dobson,…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care apartin dispozitivului militar iranian in Siria', se arata intr-un comunicat difuzat de armata israeliana. Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel si unul…

- Procurorii DIICOT au declanșat urmarirea penala pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), care a sustras din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in accidentul…

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP. 'Administratia examineaza foarte…

- Comandamentul Central al armatei SUA a anuntat vineri ca este 'in comunicare continua' cu armata pakistaneza, dupa ce comandantul acesteia a afirmat ca 's-a simtit tradat' din cauza criticilor SUA potrivit carora Pakistanul nu a facut suficient pentru a lupta impotriva terorismului, relateaza Reuters.…

- Armata a declarat ca Pakapong Tanyakan a murit brusc in urma unui atac de cord, dar nu a dat detalii legate de rezultatele autopsie, motiv pentru care familia a devenit suspicioasa. Atunci cand corpul fara viața al tanarului a ajuns acasa, in acel moment familia a organizat o inmormantare…