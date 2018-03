Un avion Airbus s-a ciocnit de au avion al companiei El-Al

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de pasageri au ramas blocati la Stuttgart din cauza faptului ca unul dintre piloti era mort de beat. Un angajat al aeroportului a observat cum co-pilotul „mirosea a alcool si nu avea un mers stabil” si a informat autoritatile. Ulterior, politia a intrat in cabina si a descoperit…

- Plata dividendelor crește cu 15%, pana la un total de peste 170 de milioane de euro, fața de 150 de milioane de euro in anul precedent Angajații din Germania primesc 1.141 de euro Plata primei de performanța se va efectua la mijlocul lunii aprilie 2018 Directorul departamentului de resurse umane din…

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP. La apelul unui grup separatist radical, Comitetele de Aparare a Republicii,…

- Acest zbor istoric este asigurat de avion Boeing 787 Dreamliner transportand peste 200 de pasageri precum si 16 membri ai echipajului, in frunte cu comandantul de bord Lisa Norman.Este vorba de primul zbor direct regulat intre cele doua continente, potrivit Qantas, una din cele mai vechi…

- De cele mai multe ori, oamenii nu verifica produsele pe care le cumpara și de aceea nici macar nu banuiesc cator riscuri sunt supuși atunci cand consuma legume din comerț. Te-ai gandit vreodata daca roșiile pe care le cumperi de la supermarket? Iata ce trebuie sa faci pentru a evita pericolele:…

- Prin intermediul retelei Eures, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani un numar de 1.305 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Germania sunt…

- Premierul britanic Theresa May le va cere liderilor Uniunii Europene sa expulzeze agenții ruși de informații din țarile lor, intr-o tentativa de a demantela rețeaua Kremlinului din Europa, potrivit The Guardian . Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc astazi și maine in cadrul Consiliului European…

- Autoritațile române au deconspirat recent o grupare criminala specializata în sustragerea banilor din bancomate, din care faceau parte și moldoveni. O investigație realizata de IMPACT TV arata ca în spatele gruparii, care activa cu succes în mai multe țari ale lumii, sta…

- Alexandru Maxim, schimbat la pauza meciului cu Frankfurt, 0-3, și alți colegi de la Mainz care au dezamagit au fost puși la zid de antrenorul Sandro Schwarz. Nota 5 in Bild, "foarte slab", și o caracterizare care spune totul: "Catastrofal!". Cu asemenea calificative dupa dezastrul de la Frankfurt, 0-3,…

- Cinci persoane – patru barbați și o femeie – au murit luni intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau cei cinci cetațeni romani s-a ciocnit cu un camion. Barbații au varste cuprinse intre 27 și 37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tagedia s-a petrecut pe o sosea din sudul…

- Cinci cetateni romani, patru barbati si o femeie, au murit intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Barbatii cu varste cuprinse intre 27-37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie deocamdata…

- 43 de oameni au fost raniti, aseara, in orasul german Koln dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit, scrie digi24.ro.Unul dintre vehicule tocmai oprise in statie, cand a fost lovit din spate de un altul.

- O insoțitoare de zbor a companiei Emirates a deschis una din ușile de urgența și a sarit intr-un avion la Aeroportul Internațional Entebbe din Uganda in timp ce pasagerii se pregateau sa se imbarce. Nefericitul eveniment a avut loc miercuri, 14 martie 2018. Boeingul 777-300ER era pregatit sa efectueze…

- Airbus A380 este considerata cea mai mare aeronava de pasageri din lume, care este capabila sa efectueze zboruri fara escale pe o distanța de peste 15 mii de kilometri, cu o capacitate de 853 de pasageri la bord, menționeaza RIA Novosti. Urmariți acest filmuleț cum a decurs aterizarea aeronavei A380-800…

- Un avion al companiei AirMoldova nu a putut fi ridicat în aer pentru a efectua cursa de la aeroportul Domodedovo din Moscova spre Chisinau, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit bloknot-moldova.md, aeronava Airbus A320 ER-AXP al companiei AirMoldova, care efectua sâmbata…

- Cea mai mare „investitie" a Companiei de Transport Public (CTP) pe anul in curs va fi asigurarea transportului pentru cele 11 tramvaie rulate achizitionate din Germania. Suma se ridica la 1,1 milioane lei, in conditiile in care intreg bugetul de investitii al CTP pentru 2018 ajunge la 3,7 milioane lei.…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Administratorii Santierului Naval Orsova (simbol bursier SNO), care se ocupa cu constructia de nave si struc­turi plutitoare, au validat trei contracte de constructii in valoare totala de 5,3 milioane de euro cu livrare in Olanda. Primul contract prevede constructia si livrarea unui tanc…

- Scene șocante la bordul unui avion, care facea cursa din Germania spre New York.Timp de opt ore, pasagerii au fost forțați sa asculte țipetele unui copil de trei ani, care nu a putut fi liniștit pentru nimic in lume.

- Compania germana Liqui Moly, specializata in ulei de motor, lubrifianti si aditivi, a raportat o cifra de afaceri de 532 de milioane de euro in 2017, in crestere cu 9% fata de cele 489 de milioane de euro raportate in 2016, potrivit datelor transmise de companie. Profitul companiei…

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- Emirates Airlines va cumpara de la Airbus 36 de avioane A 380, un contract de 16 miliarde de dolari care inseamna o gura de aer proaspat pentru viitorul celei mai mari aeronave de pasageri din lume, la nici o luna dupa ce compania a anuntat ca s-ar putea sa opreasca programul A 380 daca Emirates […]…

- Deputatul in Duma de Stat Iuri Șvitkin a comunicat ca a obținut de la o companie aeriana un raspuns afirmativ la solicitarea sa, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. Unul dintre avioane ai Companiei „Aeroflot” va purta numele cintarețului de opera Dmitri Hvorostovski, originar din Krasnoiarsk.…

- “Muncitorii vor avea mai multi bani in buzunare, vor obtine un procent corect din profiturile companiei, ceea ce va majora consumul”, a afirmat, luni noaptea, Roman Zitzelsberger, dupa 13 ore de negocieri, care au avut loc la Stuttgart, informeaza AGERPRES . IG Metall solicitase o crestere anuala a…

- Salariatii din sectorul industrial german au intrat vineri in cea de-a treia zi de greva, incetand lucrul la mai multe mari companii precum Mercedes-Benz, Porsche sau Airbus, pentru a cere salarii mai mari si reducerea programului de lucru, transmite Reuters. Aceasta greva, care ar urma sa…

- Salariatii din sectorul industrial german au intrat vineri in cea de-a treia zi de greva, incetand lucrul la mai multe mari companii precum Mercedes-Benz, Porsche sau Airbus, pentru a cere salarii...

- Pentru cei peste 100 de pasageri care s-au imbarcat marți, 23 ianuarie, pe cursa aeriana București-Malaga, a companiei Blue Air, calatoria s-a dovedit a fi un adevarat coșmar, pe care nu il vor putea uita prea...

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Patru persoane au murit, marti, in Germania, in urma unei coliziuni in zbor intre un avion de mici dimensiuni si un elicopter de interventie, in sud-vestul tarii, a anunta politia locala, citata de AFP.

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- 34 de rute Wizz Air de pe aeroportul Cluj. 2018 vine cu o noua destinatie de vacanta FOTO In Cluj-Napoca, Wizz Air si-a extins flota cu a sasea aeronava alocata bazei in 2017, prin lansarea a patru noi rute spre Bratislava, Larnaca, Malta si Stockholm Skavsta. De asemenea, compania aeriana a transportat…

- Constructorul aeronautic european Airbus nu va avea alta optiune decat sa opreasca programul A380 daca Emirates Airlines nu va face o noua comanda, a anuntat luni directorul comercial de la Airbus, John Leahy, informeaza AFP, citata Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- O carte scrisa de un profesor canadian in urma cu 10 ani si dedicata efectului bombardamentelor aliate asupra civililor din Germania nazista a revenit in topurile Amazon dupa ce oamenii au confundat-o cu recentul bert-seller al lui Michael Wolff, "Fire and Fury: Inside the Trump White House", scrie…

- Altercatia a avut loc cu cateva minute inainte ca aeronava sa decoleze de pe aeroportul din Lisabona. Potrivit martorilor, doi cetateni de etnie rroma sunt cei care au pornit scandalul in care apoi au fost implicate mai multe persoane. Echipajul companiei a hotarat ca aeronava sa nu plece…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- In primul rand, ridica semne de intrebare lipsa de informații stranse pana in prezent. De altfel, este o problema și faptul ca Poliția Romana nu are un sistem de recunoaștere faciala, așa cum este, de exemplu, in Germania, care ar ajuta extrem de mult la rezolvarea cazului. In al doilea rand,…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme, potrivit datelor publicate de autoritatea germana pentru transporturi auto - KBA.Cu…

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat, fara a se inregistra victime printre pasageri, au anuntat companiile aviatice si aeroportul, informeaza sambata AFP.Un Boeing…

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- Campania Berlinului pentru disciplina fiscala a atins un punct de referinta saptamana aceasta: pentru prima data dupa 20 de ani, controversatul „ceas al datoriei” din Germania, si-a schimbat sensul, potrivit Financial Times. Ceasul a fost reprogramat in data de 1 ianuarie pentru a tine cont…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care, potrivit pasagerilor, a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat la Palermo.

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, au declarat pentru Reuters mai multe surse apropiate situației,…