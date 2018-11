Un avion a lovit un stâlp pe pista aeroportului VIDEO Aparatul de zbor, care transporta 143 de pasageri si sapte membri ai echipajului cu destinatia Jakarta, a lovit stalpul cu aripa stanga, inainte de decolare, atunci cand avionul se indrepta spre pista aeroportului din Bengkulu.



Pagubele provocate aripii au fortat pasagerii sa coboare din avion. Ei au putut ajunge la destinatie la bordul unui alt avion miercuri seara.



In fotografiile postate pe Twitter se poate vedea o gaura provocata la capatul aripii stangi de stalpul lovit. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a fost arestat, dupa ce a lovit un barbat in New York City. Cei doi se certau pentru locul de parcare și actorul și-a pierdut cumpatul, scrie CNBC. Acesta a fost eliberat dupa doua ore petrecute in arestul Politiei newyorkeze si va trebui sa se prezinte in fata unui tribunal pe…

- Potrivit caietului de sarcini, expertiza va cuprinde expertizarea tehnica a proiectului care a stat la baza executiei lucrarilor si expertizarea tehnica a executiei lucrarilor. “Expertii tehnici vor stabili investigatiile si determinarile necesare în vederea realizarii raportului…

- Accident cumplit produs pe pista aeroportului Baneasa. Un angajat al firmei de mentenanta care verifica luminile pe pista a fost spulberat de colegul sau care circula cu 108 kilometri pe ora. Omul a decedat la spital iar familia spune ca ancheta treneaza. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/accident-socant–barbat-spulberat-cu-108-km-pe-ora-pe-pista-aeroportului-baneasa–cum-s-a-intamplat-totul_440195.html#ixzz5S6m7bhn6

- O aeronava Boeing 737 al companiei Blue Air, cu destinatia Liverpool, a lovit pista Aeroportului Otopeni la decolare, vineri, 14 septembrie, la ora 16.44. Avionul a zburat pana deasupra Ungariei si s-a intors din drum.In prezent, aeronava survoleaza zona din jurul aeroportului Otopeni, pentru…

- Un barbat a fost arestat luni de catre fortele de ordine dupa ce a intrat cu masina pe pista aeroportului din Lyon (centru-est), a anuntat prefectura din Lyon, precizand ca in urma incidentului nu s-au inregistrat raniti, potrivit AFP si Francetvinfo. Vehiculul – un Mecedes gri – fusese anterior vazut…

- Decolarile si aterizarile la Aeroportul international Saint-Exupery din Lyon au fost suspendate luni, dupa ce un individ care era urmarit de politie a intrat cu masina pe pista, informeaza editia franceza a site-ului The Local.

- Decolarile si aterizarile la Aeroportul international Saint-Exupery din Lyon au fost suspendate luni, dupa ce un individ care era urmarit de politie a intrat cu masina pe pista, informeaza editia franceza a site-ului The Local. Aproximativ 20 de masini si motociclete de politie si un elicopter…

- Casa din Perii Broșteni, incendiata. Cazul a fost preluat de poliție in Eveniment / on 27/08/2018 at 10:41 / Pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede au intervenit duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din satul Perii Broșteni, comuna…