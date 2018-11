Stiri pe aceeasi tema

- Medicul șef al Secției de Cardiologie din Craiova este ironizat pe Facebook de un alt doctor pentru ca avea telefonul inchis, deși era nevoie de el. „ Singurul medic șef pe cardiologie intervenționala doarme. (…) E timpul lui, știm, dar trebuie sa salvam un om”, a scris doctorul Vasi Radulescu.Medicul…

- Un avion de mic dimensiuni s-a prabulsit pe un camp, iar celalalt avion avion ar fi avut se pare mai putine daune si a fost directionat spre Aeroportul International Ottawa, unde ar fi aterizat cu succes. Incidentul a avut loc la ora locala 10.11 (ora 17.11, ora Romaniei). Nu se stie…

- Un avion Boeing 737 al companiei aeriene Lion Air s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat din capitala indoneziana Jakarta, au informat luni oficialii indonezieni, relateza site-ul postului BBC citat de Mediafax.

- Boeing a dat publicitatii primele imagini cu noul model 777X-9, prima aeronava din noua generatie de 777. Un model 777X "asamblat complet" a fost scos pe pista pentru un test la o baza Boeing din Everett, Washington, la inceputul lunii, relateaza CNN. Modelul va fi supus unor teste la sol timp de un…

- Toate zborurile au fost anulate de pe aeroportul din Lyon, al treilea ca marime din Franța, dupa ce o mașina a intrat pe pista de aterizare și a rulat cu viteza pana a fost oprit de autoritați, scrie presa franceza. Un barbat a fost arestat luni de catre fortele de ordine dupa ce a intrat cu masina…

- La un pas de o tragedie aviatica de proporții. Un avion cu pasageri de model Boeing 737 a ieșit de pe pista pe aeroportul din Soci și a luat foc.18 oameni, printre care trei copii, au avut de suferit in urma incidentului.

- Justin Bieber tocmai a cumparat o vila in Wellington County, Ontario, care a costat 5 milioane de dolari. Vila are vedere la un lac si vine si cu o pista pentru cursele de cai private. Casa de 9. 000 de mp se situeaza pe o proprietate de 101 ari, are patru dormitoare, sase bai, sala de sport, podele…

- Un avion al companiei italiene Blue Panorama, care zbura dinspre Republica Dominicana catre Milano, a efectuat duminica o aterizare de urgenta in Spania, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau, ulterior...