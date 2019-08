Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei aeriene British Airways a aterizat de urgența luni la Valencia dupa ce cabina aeronavei s-a umplut de fum, afirma surse citate de site-ul metro.co.uk potrivit mediafax.Potrivit unor imagini postate de mai mulți pasageri pe rețelele sociale, cabina s-a umplut rapid cu…

- Un avion care a decolat de la Cluj-Napoca spre Constanța, cu intarziere, s-a intors pe Aeroportul clujean din cauza unor probleme tehnice. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clipul dat publicitatii surprinde ultimele 40 de secunde de zbor, in care co-pilotul Boeingului 737 striga catre pilot in continuu "Suntem prea jos! Suntem prea jos!". In urma aterizarii fortate un barbat a murit iar alte 9 persoane din cele 34 aflate la bord au fost ranite. Pasagerii au fost…

- ”Compania TAROM iși exprima parerea de rau fața de situația creata in cadrul zborului ROT 101 Otopeni-Cairo din data de 17 Iulie 2019, dar este obligata sa respecte reglementarile aviatice internaționale privind siguranța și securitatea pasagerilor. In situația de fața menționam urmatoarele:…

- Copilul neinsotit, care nu avea asupra sa vreun document de calatorie, s-a amestecat printre pasagerii care se urcau in avion si a fost remarcat doar atunci cand echipajul i-a cerut cartea de imbarcare pentru a-l indruma spre locul lui. Baiatul, despre care se crede ca este olandez, a refuzat…

- Doi piloti au murit si sapte pasageri au fost raniti dupa ce un avion Antonov An-24 a efectuat o aterizare de urgenta joi dimineata pe un aeroport regional din republica autonoma rusa Buriatia, in Siberia, informeaza agentia oficiala de presa rusa TASS, citata de rt.com.

- Un avion de linie al companiei israeliene El Al a aterizat de urgenta miercuri pe aeroportul din Sofia, dupa ce, din cate se pare, a lovit o pasare la scurt timp dupa decolare, a declarat pentru Reuters un responsabil din Ministerul bulgar al Transporturilor potrivit Agerpres. Aeronava de tip…

- Un avion militar rus a aterizat, luni, in Venezuela, la cateva luni dupa un alt transport aerian care a amplificat tensiunile dintre Statele Unite si Rusia, afirma MEDIAFAX.Un avion militar de transport de tip Iliusin 62, cu numarul de inmatriculare RA-86496, a aterizat luni pe Aeroportul…