Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit azi noapte, pe strada Uricani din cartierul Micești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la autoturism, proprietatea lui T.C.L. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui incendiu, a ars autoturismul in proporție de 90%. S-au salvat si protejat, in urma interventiei, bunuri materiale in valoare de aproximativ 400.000 lei, pierderile materiale fiind evaluate la aproximativ 70.000 lei. Cauza probabila a acestui incendiu o reprezinta folosirea intenționata a sursei de aprindere pentru…