- Un barbat de 62 de ani din localitatea Negresti, judetul Vaslui, a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului, dupa ce un incendiu a izbucnit, duminica, in apartamentul lui situat la etajul patru al unui bloc. 20 de persoane au fost evacuate din calea fumului. Potrivit reprezentantilor ISU…

- Trei persoane, intre care doi copii, au ajuns, joi, la spital in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism, la iesirea din Radaseni spre Sasca, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In accident au fost implicate zece persoane, trei din autoturism si sapte din microbuzul…

- Un paznic al sitului arheologic Sarmisegetusa Regia din judetul Hunedoara a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, joi, in timpul unei furtuni. Cele trei persoane au fost lovite de fulger. Pompierii militari din Orastie si un echipaj medical au intervenit, joi, la Sarmisegetusa Regia, pentru…

- Un cetațean bulgar a murit și alte doua persoane au fost ranite, intr-un accident produs duminica dimineața in Constanța. Mașina in care se aflau a parasit șoseaua și s-a oprit intr-un copac. Accidentul a avut loc pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, autoturismul in care se aflau cetațenii bulgari…

- Opt persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani, in mai puțin de 12 ore, dupa ce au fost victimele unor accidente rutiere sau ale unor agresiuni. Printre cei care au avut nevoie de ingrijiri medicale s-au numarat și 3…

- DUREROS… S-a lasat tacerea peste Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, ieri dimineata, atunci cand personalul medical a aflat ca tatal doctoritei Carmena Piseru, sefa UPU-SMURD, a plecat la Judecata Domnului. Luni noaptea, in jurul orei 23.00, inima fostului colonel de militie Neculai Piseru…

- Un incendiu a izbucnit, marți la pranz, la intrarea in Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, conform Mediafax.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa șefei procuroarei Maria Pițurca: 'Daca ne violeaza copiii, ne dau in cap pe strada, șefii lor…