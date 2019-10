Inca un accident a avut loc duminica in jurul orei 13.00, la iesirea din Predeal spre Azuga, unde un autoturism a ieșit in decor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, accidentul s-a soldat cu o victima, conștienta, care nu este incarcerata. La fașa locului intervine secția Predeal a ISU, cu o un echipaj SMURD si o autospeciala cu apa și spuma. The post Un autoturism a ieșit in decor pe DN1, la ieșirea din Predeal spre Azuga appeared first on NewsBV .