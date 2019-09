Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un autocar cu 57 de pasageri a intrat, sambata dimineața, intr-oo bordura in Eforie Nord, județul Constanța, conform Mediafax.Potrivit ISU Constanța, accidentul a avut loc, sambata dimineața, in Eforie Nord, unde un autocar cu 57 de pasageri…

- Umiliti si tratati inuman, bolnavii cu afectiuni psihice nu au, de multe ori, nicio sansa de recuperare in Romania. Este concluzia unui ONG care a facut o vizita la un Centru de Recuperare pentru Persoane cu Handicap.

- Mii de oameni ajung vara la spital dupa ce sunt intepati de capuse! Numai in Sibiu au fost inregistrate 900 de cazuri, iar opt persoane au fost diagnosticate si cu boala Lyme. Nici la Iasi, situatia nu este mai buna. De la debutul verii si pana acum au fost 45 de pacienti diagnosticati cu aceasta boala.

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza in Timiș, pe raza localitații Comloșu Mic. Au fost implicate un autocar cu 30 de pasageri, un microbuz in care erau șase persoane și un autoturism in care se aflau patru persoane. ”In accident au fost implicate un autocar care transporta 30 de persoane,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis intervine prin asigurarea masurilor PSI si cu servicii de prim ajutor medical la un accident rutier in localitatea Comlosu Mic.In accident au fost implicate un autocar Atlassib care transporta 30 de persoane, un microbuz cu 6 persoane si un autoturism cu…

- Peste 10,293 milioane de locuitori aveau in 2018 locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 52,7% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 314.155 persoane mai mult decat in anul precedent, potrivit datelor INS. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia…

- Un baiat de 21 de ani din Republica Moldova a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori si batut cu bestialitate la Iași, Romania. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de 14 iunie, in jurul orei 4, in zona Copou.

- Waze este cea mai descarcata aplicatie de navigatie din Romania, avand la nivel national peste 2 milioane de utilizatori activi lunar. Romanii iubesc sa mearga la cumparaturi si utilizeaza solutii de mobilitate si navigare in acest sens, astfel incat peste 5.000 de persoane utilizeaza aplicatia Waze…