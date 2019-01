Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au intervenit in numar semnificativ, luni dimineata, la locul unui accident rutier in care a fost implicat un autocar ce avea la bord peste 20 de persoane. S-a declansat Planul Rosu de interventie, iar catre localitatea Buchin, mai exact la kilometrul 446 al DN6 Caransebes – Baile Herculane,…

