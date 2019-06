Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu aproximativ 30 de copii si 20 de adulti s-a rasturnat duminica dimineata, pe DN 73, pe sensul de coborare de la Paraul Rece spre Rasnov, niciunul dintre pasageri nefiind ranit grav, au informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si cel de Politie Judetean

- Conform primelor informatii, in autocar se aflau 30 de copii si 20 de adulti. Toti pasagerii au iesit din autocar, mentioneaza ISU. In urma accidentului, 3-4 persoane au suferit vatamari usoare. Pe sensul de coborare de la Paraul Rece spre Rasnov, autocarul a parasit partea carosabila si s-a rasturnat…

- Un autocar cu circa 50 de persoane la bord, dintre care 29 de copii, s-a rasturnat duminica dimineața pe DN 73, intre Rașnov și Predeal. ISU Brașov a activat planul roșu de intervenție, iar primele echipaje de salavare au ajuns deja la locul accidentului. Copiii erau intr-o excursie, alaturi de profesori…

- Plan rosu de interventie la Paraul Rece, in judetul Brasov. Un autocar cu 29 de copii s-a rasturnat in afara soselei. In autovehicul mai erau si 24 de adulti. Un autocar la bordul caruia se aflau 29 de copii si 24 de adulti s-a rasturnat, duminica dimineata, pe DN 73A. Accidentul a avut loc in […] Source

- ISU Brasov a anuntat ca in judetul Brasov a fost activat planul rosu de interventie in urma unui accident produs in aceasta prima parte a zilei. Mai exact, pe DN 73, intre localitatile Rasnov si Brasov, un autocar s a rasturnat pe marginea drumului. Din infornatiile furnizate de pompieri, in autocar…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in județul Brașov. Planul Roșu de intervenție al ISU a fost activat dupa ce un autocar s-a rasturnat pe DN73 intre Rașnov și Predeal.

