Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Hunedoara, traficul este oprit pe DN7 Deva-Arad la kilometrul 425, din cauza unui accident rutier. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum soferul unui autocar (72 ...

- In aceasta dimineața, in jurul orei 4.50, in localitatea Tatarasti (DN7), un autocar s-a rasturnat in afara carosabilului. Din primele date, o pasagera a decedat și 32 pasageri sunt raniți. S-a activat planul roșu de intervenție. Autocarul avea direcția Arad-Deva (se pare ca veneau din Spania). Se…

- Ranitii au fost transportati la spitalele din Deva si Orastie. Persoana decedata este o femeie care a ramas incarcerata in autocar.Conform primelor informatii ale politiei, autocarul s-a rasturnat in afara carosabilului, intre localitatie Tatarasti si Gothatea, iar DN 7 este blocat pentru…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca un autocar cu 72 de pasageri la bord s-a rasturnat intr-un sant pe DN 7, salvatorii evacuand toti pasagerii si transportand la spital 23 dintre ei. Din pacate, o persoana a decedat.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca un autocar cu 72 de pasageri la bord s-a rasturnat intr-un sant pe DN 7, salvatorii evacuand toti pasagerii si transportand la spital 23 dintre ei. Din pacate, o persoana a decedat.

- Un microbuz cu 16 pasageri s-a rasturnat. O persoana a murit. Zece persoane au fost transportate la spital Zece persoane au fost transportate la spital in urma accidentului produs, duminica, in judetul Vaslui, unde un microbuz cu pasageri s-a rasturnat, arata bilantul Inspectoratului General pentru…

- Un microbuz cu 16 pasageri s-a rasturnat, duminica, intre localitatile Floresti si Morareni din judetul Vaslui, fiind declansat planul rosu de interventie, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vaslui.

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…