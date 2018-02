Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 40 de pasageri si o masina s-a produs, luni seara, pe un drum din judetul Timis, o singura persoana aflata in autoturism fiind ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Neatenția costa. In urma unuia ccident rutier doua persoane au ajuns la spital. Un accident rutier a avut loc, ieri dimineața, in municipiul Alexandria. Doua mașini s-au ciocnit. Doua persoane au ajuns la spital, una fiind scoata de echipele de intervenții dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.…

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Alba s-a produs, miercuri, pe DN 1, la ieșire din Miercurea Sibiului spre Alba. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Cogealac, judetul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier s a petrecut intr o curba periculoasa. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la iesire din Lumina, judetul Constanta, zona pod.Din primele informatii, se pare ca un sofer a oprit sa si verifice masina in timp ce alt autoturism a venit din spate si l a lovit.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini si cu noi informatii.…

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- "Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe Calea Turzii din apropierea localitatii Feleac. Cinci persoane au primit asistenta medicala de urgenta, dintre care patru au fost transportate…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Patru angajati ai IS Posta Moldovei si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in dimineata de vineri, 26 ianuarie, aproximativ la ora 10:00, pe traseul international Brest-Chisinau-Odessa, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rascani.

- Un reprezentant al Consulatului Onorific al Bulgariei in Romaniei a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc, joi, pe DN5, in localitatea Adunatii Copaceni. Masina in care se afla consulul s-a rasturnat intr-o curba, potrivit Infotrafic, acesta avand leziuni usoare.

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. Sambata, 6 ianuarie, in jurul orei 20,30, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a produs un accident…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Cincisprezece persoane au fost implicate intr-un accident rutier, marti, pe Drumul National 1, intre judetele Sibiu si Brasov, dupa ce patru autoturisme s-au ciocnit in zona orasului Avrig, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Ieri seara s a produs un accident in judetul Tulcea, in zona Celco. In impact au fost implicate doua autoturisme. Cei care au trecut prin zona au vazut cum arata cele doua automobile, implicate in evenimentul rutier. ...

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, dupa ce au autocar romanesc a fost implicat intr-un accident rutier pe o autostrada din sud-estul Germaniei. Potrivit presei locale, autocarul ar fi intrat in coliziune cu alt vehicul.

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un autocar înmatriculat în România a intrat în coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, în sud-estul

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite, dupa ce trei masini s-au ciocnit, in localitatea Lugasu de Jos. Printre raniti se numara si trei copii. La fata locului au au intervenit sase autospeciale ale ISU Crisana, un echipaj SMURD Oradea si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Echipajele…

- Un accident rutier intre un autocar cu 27 de presoane si o mașina, in care se afla o persoana, s-a produs in județul Bacau. A fost activat planul roșu de intervenție din cauza numarului mare de persoane implicate.

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In dimineata de luni, 18 decembrie, salvatorii au fost alertati pentru a interveni la descarcerarea mai multor persoane prinse intre fiarele unui microbuz, implicat intr-un accident de circulatie in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hancesti.

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma cu o ora s-a produs un accident rutier grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. In urma impactului violent, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra persoana este in stare grava.

- Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara in municipiul Constanta, la intersecti strazilor Mircea cel Batran si Ion Ratiu. In evenimentul rutier au fost fost implicate doua masini, iar doua persoane au suferit vatamari corporale, dar, potrivit medicilor, traumele sunt usoare ...

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Soferul unui autoturism in care se aflau trei persoane a schimbat directia de mers fara sa se asigure, informeaza…

- Accident grav in urma cu puțin timp pe DN6, la ieșirea din Sannicolau Mare spre Cenad, județul Timiș, aproape de granița cu Ungaria. Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. In fiecare autoturism se aflau cate doua persoane. Doi dintre oamenii implicați in accident au…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica pe DN3, in zona localitatii Lehliu, judetul Calarasi, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul...

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, Luiza Danila citat de Agerpres.ro. Copiii prezentau…

- Patru persoane aflate intr-o caruta au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza pe DN 12, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru Agerpres ca din primele…

- Grav accident rutier duminica noapte in județul Prahova. Trei persoane, intre care și un baiat de 10 ani, au murit pe DN 72 Ploiești-Targoviște, in zona localitații Bratașanca, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un TIR.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autocamion, ciculatia pe DN2B Buzau ndash; Braila este oprita, pe ambele sensuri, pe raza comunei Balhacu, in judetul Buzau. Potrivit IGPR, se estimeaza…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…

- Un microbuz românesc a fost implicat, sâmbata, într-un accident în Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat în coliziune cu un autocar înmatriculat în Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite.…

- Un TIR și un autoturism au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, in jurul orelor 6.30, pe DN 1, la kilometrul 208, in zona localitații brașovene Perșani, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Romane.In urma evenimentului rutier, patru persoane au fost ranite…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia DN 3 cu DJ 381 in localitatea constanteana Ciocarlia de Sus. Potrivit Serviciului Politiei Rutiere Constanta prin Numaruil de Urgenta 112 a fost anuntat un eveniment rutier in urma caruia ar fi fost ranite doua persoane. Potrivit…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut marti dimineata in judetul Constanta, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. Una dintre victime a intrat in stop-cardiorespirator si a fost resuscitata, la fata locului deplasandu-se si elicopterul SMURD, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Trei oameni - doi soti si copilul acestora, in varsta de patru ani - si-au pierdut viata, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 59, in localitatea Stamora Germana din judetul Timis, in apropierea frontierei cu Serbia.

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

