- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 40 de pasageri si o masina s-a produs, luni seara, pe un drum din judetul Timis, o singura persoana aflata in autoturism fiind ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident care ar fi putut avea urmari grave s-a produs luni seara, pe un drum județean din Timiș. In coliziune au fost implicate un autocar și un Audi. Doar o singura persoana a fost ranita.

- Echipele de salvare au actionat pe parcursul intregii nopti de duminica spre luni pentru recuperarea cadavrelor persoanelor decedate in urma prabusirii unui avion de pasageri al companiei Saratov Airlines la sud-est de Moscova, accident soldat cu moartea tuturor celor 71 de pasageri si membri ai...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in Harsova, sens de mers Harsova Constanta. O echipa de pompieri de la descarcerare se indreapta spre locul evenimentului.Din primele informatii, se pare ca in accident este implicat un TIR dar si mai multe masini. O persoana ar fi incarcerata.Stire…

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Alba s-a produs, miercuri, pe DN 1, la ieșire din Miercurea Sibiului spre Alba. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara…

- Un sofer din Alba a fost implicat intr-un accident produs miercuri dimineata pe DN1, la iesirea din Miercurea Sibiului, spre Sebes. Conducea un tractor si intentiona sa vireze stanga, in momentul in care a fost lovit de un autocar. Potrivit IPJ Sibiu, soferul tractorului, un barbat in varsta de 61 de…

- Azi noapte, 3/4 februarie, pe DN 7, s-a mai produs un accident rutier, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, iar alta se afla in spital cu rani grave. Trei masini au fost implicate in eveniment. Cu cateva ore inainte, cozi kilometrice s-au format in urma unui alt incident produs in zona.

- In cursul zilei de azi, a avut loc un accident rutier in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Se pare ca in accident au fost implicate un tir si microbuz in care erau 15 persoane. La fata locului a ajuns elicopterul SMURD, o ambulanta, dar si un oamenii legii pentru a stabili cauzele si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca, vineri dimineața, pe DN 68A Faget-Deva, în comuna Coșevița, județul Timiș, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un autoturism și un autotren.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66, la kilometrul 143 700 de metri, in comuna Banita, judetul Hunedoara, a avut loc in aceasta dimineata un eveniment rutier, in care a fost implicat un microbuz, in care se aflau 5 pasageri 3 adulti si 2 minori .Cauza…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la iesire din Lumina, judetul Constanta, zona pod.Din primele informatii, se pare ca un sofer a oprit sa si verifice masina in timp ce alt autoturism a venit din spate si l a lovit.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini si cu noi informatii.…

- "Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe Calea Turzii din apropierea localitatii Feleac. Cinci persoane au primit asistenta medicala de urgenta, dintre care patru au fost transportate…

- Accident rutier, pe E 85, in Potarnichești. Este vorba despre o coliziune intre un autocar și un autoturism.Din primele informații, se pare ca doua persoane ar fi ranite ușor, ambele din autoturism. Se circula dirijat, iar pe timpul activitații de cercetare la fața locului vor fi restricții temporare.

- Perioada cumplita pentru Alin Panzaru, fost fotbalist la FC Vaslui in perioada 2003-2005. Mama acestuia a fost, miercuri, victima unui accident rutier. Evenimentul s-a produs la cateva sute de metri de Spitalul Județean de Urgența Vaslui, pe trecerea de pietoni de langa benzinaria Mol. Femeia fusese…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- „Conform primelor informații, în jurul orei 9:00, conducatorul unui autoturism ar fi patruns pe strada Clujului fara sa acorde prioritate de trecere unui autocar, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, ambele autovehicule au patruns pe sensul opus de mers.…

- Un nou accident rutier s-a produs marți, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti chinezi a intrat in coliziune cu un autoturism, in Islanda, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- O adevarata tragedie a avut loc in urma cu cateva ore pentru un drum național din localitatea Iaz. Doi tineri au murit in urma unui accident grav petrecut pe DN 68. Conform primelor informații, un șofer a pierdut controlul volanului dupa ce mașina a derapat, a fost lovita din plin de o alta mașina și…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita, unul dintre ei fiind incarcerat. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni sunt implicate doua autospeciale de descarcerare,…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, dupa ce au autocar romanesc a fost implicat intr-un accident rutier pe o autostrada din sud-estul Germaniei. Potrivit presei locale, autocarul ar fi intrat in coliziune cu alt vehicul.

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- In urma coliziunii dintre un autocar cu 27 de pasageri si un autoturism, in judetul Bacau, cinci persoane au fost ranite, dintre care una a necesitat descarcerare. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. In autocar se aflau 27 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritatile din judetul Bacau au activat luni, in jurul pranzului, Planul rosu de interventie in urma unui accident rutier grav produs pe raza localitatii Barsanesti, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , zece persoane au fost ranite, iar o alta…

- In dimineata de luni, 18 decembrie, salvatorii au fost alertati pentru a interveni la descarcerarea mai multor persoane prinse intre fiarele unui microbuz, implicat intr-un accident de circulatie in apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hancesti.

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, circulatia pe DN11 (E574) Brasov – Targu Secuiesc este oprita pe ambele sensuri la km 6, intre Brasov ...

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborire din Pasul Tihuta. Nu s-au inregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX. Autocar cu 19 persoane la bord, implicat intr-un…

- Un autocar care venea din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta. Soferul unui autoturism in care se aflau trei persoane a schimbat directia de mers fara sa se asigure, informeaza…

- În data de 10 decembrie a.c. ora 1750 un brilean în vârst de 24 de ani în timp ce conducea un autoturism pe DN 22B dinspre municipiul Brila ctre municipiul Galai nu a adaptat viteza la condiiiile de drum respectiv curba ctre stânga i a pierdut controlul asupra mainii acro&ac...

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, Luiza Danila citat de Agerpres.ro. Copiii prezentau…

- Circa 50 de persoane au fost ranite marți seara in coliziunea dintre doua trenuri in apropiere de Dusseldorf, in vestul Germaniei, conform pompierilor locali, transmite AFP. Bilanțurile furnizate de poliție, compania naționala de cai ferate și pompieri, referitoare…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in judetul Ialomita, intr-un autocar cu pasageri care circula pe ruta Buzau - Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia rutiera este oprita pe DN2.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tanara, de 17 ani, au murit, in timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona centrala a municipiului Galati. Tragedia a avut loc dupa ce masina, BMW seria 6, in care se aflau…

- Ieri, 29 noiembrie 2017, la orele 23:40, a avut loc un accident rutier pe strada Libertații din municipiul Dej. Evenimentul a fost provocat de o femeie in varsta de 47 de ani care se afla la volan sub influența alcoolului.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul I.C.Bratianu, vizavi de Iowemed.In coliziune a fost implicat un autobuz si un autoturism marca Dacia Logan.Potrivit SAJ Constanta, doua victime au rezultat in urma evenimentului. Una dintre victime a refuzat transportul, iar cea de a…

- Autobuz cu circa 50 de pasageri, implicat intr un accident la Vadul Izei; a fost activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Agerpres.ro. Conform IGSU, din primele informatii un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri a fost implicat intr un accident, in localitatea Vadul Izei din judetul Maramures,…

- *In jur de 100 de persoane au donat circa 8.000 de euro, suma cu care a fost cumparata o casa in Abrud *Mama copiilor a murit in luna august, intr-un accident provocat chiar de tatal copiilor Patru copii din Abrud ramași orfani de mama, care a murit intr-un accident rutier provocat chiar de tatal lor,…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut marti dimineata in judetul Constanta, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. Una dintre victime a intrat in stop-cardiorespirator si a fost resuscitata, la fata locului deplasandu-se si elicopterul SMURD, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Un barbat, de 39 de ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a decedat, ieri, in urma unui grav accident de circulatie produs pe DN 65 Pitești – Slatina, pe raza localitatii Valea Mare. Din primele verificari efectuate de politisti, se ...

- Un accident rutier a avut loc putin inainte de miezul noptii, la curba din Eforie Nord, catre Eforie Sud, in apropiere de sensul giratoriu din zona Gariii CFR.Din cauza conditiilor meteo un autoturism a derapat si s a izbit de parapetii care delimiteaza marginea drumului.O victima a avut nevoie de ingrijirile…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravița in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au pierdut viața toți cei trei pasageri din autoturism. "Un autoturism s-a izbit frontal de un tir, în urma impactului cei trei…

- Un Porsche Panamera a lovit un Logan, la Tulcea. Un bolid de lux marca Porsche Panamera a fost serios avariat joi, 16 noiembrie, intr-un grav accident rutier produs in zona localitații Baia din județul Tulcea. Conducatorul auto din Porsche, inmatriculat in Constanța, a incercat sa depașeasca pe linia…

- Eli Cox, un bebeluș in varsta de 5 luni din Irlanda și-a gasit sfarșitul in brațele parinților lui. Parinții și-au torturat și ucis copilul, pe fondul consumului de droguri, iar cei doi risca acum ani grei de pușcarie, potrivit irishmirror.