Un autocar care ducea turisti la piramidele din Egipt a fost atacat cu bomba Cel putin 17 persoane au fost ranite, duminica, dupa ce autocarul in care se aflau a trecut peste o bomba artizanala amplasata pe marginea drumului, in Egipt, in zona piramidelor din Giza.



Printre raniti se afla turisti, dar si localnici, potrivit autoritatilor egiptene. Nu a fost inregistrat niciun deces in urma atacului, informeaza Al Jazeera.



Pe retelele de socializare au aparut imagini cu autocarul avand geamurile sparte si cel putin o persoana plina de sange.



Presa locala vorbeste despre 10 egipteni si 7 turisti din Africa de Sud care ar fi raniti.



