Un autobuz s-a rasturnat in Hong Kong: cel putin 19 persoane si-au pierdut viata

- Cel putin 19 persoane au murit si alte cateva zeci de oameni au fost raniti in urma unui accident produs astazi in Hong Kong. Potrivit Sky News, un autobuz supraetajat s-a rasturnat pe o parte. 37 de raniti au fost ...

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, in urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat in partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un mijloc destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident, joi dimineata, in urma caruia mai multi oameni au fost dusi la o unitate medicala. Concret, un microbuz in care, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, se aflau cinci pasageri – trei adulti si doi minori…

- Tragedie uriașa in statul indian West Bengal: un autobuz plin cu pasageri a plonjat intr-un rau, forțele de salvatori au intervenit mult prea tarziu și cel puțin 45 de oameni și-au pierdut viața.

- Trei persoane și-au pierdut viața, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN7, la ieșirea din Oraștie spre Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara. In accidentul petrecut la ieșirea din…

- O bomba ascunsa intr-o ambulanța a ucis, astazi, cel puțin 17 persoane și a ranit aproximativ 110 la un punct de control al poliției din capitala afgana Kabul, intr-o zona din apropierea ambasadelor straine și a cladirilor guvernamentale, au afirmat ...

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin unsprezece persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in apropierea unui sediu al organizatiei umanitare Salvati Copiii, aflat in orasul Jalalabad din Afganistan, informeaza site-ul postului BBC News online.

- Convingerile sunt ca niște „legi nescrise” ale propriei persoane dupa care ne ghidam viața și care ne ajuta sa diferențiem binele de rau. Sunt acele afirmații produse de mintea noastra care dau sens și semnificații pentru tot ce exista in jurul nostru și pentru tot ce suntem noi ca persoane intr-un…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC. Doar cinci pasageri au reusit sa iasa din vehicul, mai arata…

- Un autobuz care ii transporta pe mai multi mineri din cadrul Complexului Energetic Oltenia catre locul de munca s-a rasturnat in aceasta seara in localitatea Dragutesti, de langa Targu Jiu.

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri într-un atac sinucigas împotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar,

- Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime.FOTO Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP.'Avem 30 de morti', a indicat comandantul politiei din Valea Rift, Zero Arome.

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Printre victime este si un copil de un an, iar 4 persoane ranite sunt in stare critica, potrivit primarului orasului. Acesta a adaugat ca, prin numarul de victime, incendiul este cel mai grav produs la New York in ultimii 25 de ani.

- O nava de pasageri elvetiana s-a ciocnit de un pilon de autostrada in apropiere de orasul Duisburg din vestul Germaniei, iar in urma accidentului au fost raniti cel putin 25 de oameni, inclusiv cinci raniti grav, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- RAC Nu se anunta prea multe surprize in zilele 24, 25 si 26 si acesti nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarsitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la cei…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…

- Un feribot cu 251 de persoane la bord s-a rasturnat în apropierea unei insule lânga Manila, Filipine. Cel puțin trei persoane au murit, potrivit unui post de radio local. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea potrivnica și valurile mari provocate…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…

- Alex Chipciu (28 de ani) trece prin cea mai neagra perioada din viata sa! Tatal sau a incetat din viata, luni, dupa o lunga suferinta. Mijlocasul a primit teribila veste la doar cateva zile dupa...

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Teama de a vorbi in public (glosofobia) este prezenta, in doze mai mari sau mai mici, in fiecare dintre noi. In timp ce unii reusesc sa-si infranga aceasta fobie dupa mai multe aparitii publice reusite, altii sunt mai retinuti si gasesc orice scuza pentru a evita acel moment ce le provoaca emotii puternice.…

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, informeaza Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta ...

- Cel puțin șase persoane au fost ucise duminica intr-un atentat sinucigaș ce a vizat o adunare de sprijin fața de președintele afgan Ashraf Ghani la Jalalabad, in est, a indicat purtatorul de cuvant al poliției provinciale din Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal, pentru AFP. ''Un kamikaze…

- O barca sud-coreeana de pescuit s-a rasturnat duminica în largul coastei vestice a țarii, dupa ce s-a ciocnit cu o nava de realimentare, 13 oameni fiind uciși. Vasul transporta doi marinari și 20 de pasageri atunci când o ciocnire s-a produs în apele de lânga Incheon,…

- Cel putin s-a soldat cu 14 morti si numerosi disparuti, in India, din cauza Ciclonului Ockhi. Ciclonul a afectat statele indiene Kerala si Tamil Nadu, precum si Insulele Lakshwadeep, situate in sudul Indiei.Autoritatile au reusit salvarea a 223 de pescari si au evacuat alte cateva mii de…

- Atentatul a avut loc langa o piața din orașelul irakian Tuz Khurmatu, in care locuiește populație araba, kurda și turkmena, informeaza Al Jazeera.Tuz Khurmatu este o localitate disputata de guvernul irakian și guvernul regional kurd.Acest oraș a fost supus unor ciocniri violente,…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție. „Deocamdata avem cel puțin 50 de morți” și mai mulți raniți in urma unui atac kamikaze comis marți impotriva unei moschei din orașul Mubi, a…

- Un numar de 14 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz de transport persoane si un TIR cu cereale s-au ciocnit in judetul Iasi, la fata locului intervenind mai multe edchipaje de pompieri si Ambulanta. Din primele informatii, nu au existat persoane incarcerate, victimele fiind constiente.

- Cel putin zece oameni au murit si alti 30 au fost raniti în urma unui atac sinucigas ce a avut loc în orasul Maiduguri, din nordul Nigeriei, au anuntat reprezentantii serviciilor de interventie locale. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, în districtul…

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 25 de persoane au fost ranite usor in coliziunea a doua garnituri de metrou, miercuri, in Singapore, au anuntat autoritatile acestui oras-stat din Asia de Sud-Est, informeaza AFP si dpa, scrie agerpres.ro. O garnitura in miscare a lovit o alta aflata in statia de metrou aerian din…

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Cel putin trei persoane au fost ucise in urma unui incident armat produs marti intr-o scoala primara situata in nordul statului american California, anunta surse citate de presa americana, scrie Mediafax.ro.

- Un cutremur devastator cu magnitudinea 7,3 s a produs in Irak, duminica seara, informeaza Digi 24.Cel putin 145 de oameni au murit in zona de granita dintre Irak si Iran. Cele mai mari distrugeri sunt pe partea iraniana.Alimentarea cu electricitate pe o raza de zeci de kilometri a fost intrerupta, in…