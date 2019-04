Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, luni, dupa ce șoferul unui autobuz care circula pe linia 163, fara calatori, a pierdut controlul, iar mașina a intrat intr-un bloc de pe Șoseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei. Reprezentanții Brigazii Rutiere a ...

- Trei persoane au fost ranite sambata, in jurul orei 19:00, in urma unui accident rutier produs pe DN 74, intre Alba Iulia și Zlatna, in zona localitații Presaca Ampoiului. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat pe DN 74 la km 81 (Gura Ursului) din cauza unui accident rutier cu doua autovehicule…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut, vineri dupa-amiaza, in judetul Dambovita. In urma primelor cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce unul dintre soferi ar fi adormit la volan.

- Doua persoane au fost ranite, joi dimineața, in municipiul Motru, județul Gorj, dupa ce un taxi care circula cu viteza s-a rasturnat și a lovit trei mașini. Victimele au fost duse la spital, conștiente, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Gorj, in accidentul de la Motru au fost…

- Doua persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut pe DN14B, la Valea Lunga. Din primele date, doua masini au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat in zona. Cele doua persoane sunt prinse in fiarele contorsionate ale autoturismelor. Revenim…