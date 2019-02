Stiri pe aceeasi tema

- 13 persoane au murit și alte zeci au fost ranite, miercuri, într-un accident de autocar, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza AFP.”13 persoane au fost omorâte. Sunt profund îndurerat”, a declarat Venko Filipce presei, care nu a putut preciza numarul raniților. Autocarul…

- Parlamentul de la Atena a ratificat, vineri, acordul privind numele țarii vecine ca "Macedonia de Nord". Decizia a pus capat conflictului diplomatic dintre Atena și Skopje, care a durat mai multe decenii și a impiedicat Macedonia sa intre in NATO și UE. Disputa dintre Grecia și Macedonia a durat 28…

- Ministrul grec al Apararii, Panos Kammenos, a demisionat duminica in semn de protest fata de o intelegere facuta intre Atena si Skopje, privind schimbarea denumirii Macedoniei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa destramarea Iugoslaviei, numele acestui mic stat din Balcani a fost subiectul unor dispute interminabile cu Grecia vecina. Parlamentul de la Skopje a votat vineri seara tarziu, modificarile constitutionale cu varianta finala, agreata si de Guvernul de la Atena.

- Subsecretarul de stat american John Sullivan a acuzat marti Rusia ca se amesteca in politica Balcanilor, la fel cum a facut-o si in cazul SUA, dupa acordul semnat intre Grecia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM) care a pus capat unei dispute privind numele tarii, informeaza EFE.…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Bulgaria si Macedonia in perioada 5-7 mai anul viitor, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, potrivit AFP."Acceptand invitatia inaltelor autoritati si ale Bisericii Catolice, sanctitatea sa papa Francisc va efectua o vizita in Bulgaria…

- Macedonia a protestat oficial luni impotriva Ungariei, acuzata ca l-a ajutat pe fostul premier macedonean Nikola Gruevski sa fuga din tara, pentru a scapa de executarea unei pedepse cu inchisoarea, informeaza AFP. Potrivit unui comunicat al guvernului Macedoniei, ambasadorul ungar Laszlo Duks a fost…

