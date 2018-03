Stiri pe aceeasi tema

- În timpul foametei, unii moldoveni își mâncau parinții sau vecinii, dupa ce se înfruptau din câini și pisici. În iarna și primavara anului 1947, foametea organizata de regimul sovietic în Basarabia atinse apogeul. Prin localitațile saracite…

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cateva au fost ranite dupa ce camionul care le transporta a cazut de pe un pod. Potrivit presei din India, oamenii erau invitati la o nunta. Conform primelor informatii, accidentul a avut loc dupa ce soferul a pierdut controlul vehiculului pe fondul somnolentei,…

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- Alte sase persoane - patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani - au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press.

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil (sur-vestul tarii), relateaza EFE. Este ceea ce au informat surse ale politei,…

- Doi batrani au murit dupa ce casa in care dormeau a luat foc. Bilanțul zilei de miercuri, 21 februarie, a fost unul tragic: trei persoane au murit in județul Bacau din cauza incendiilor. Dupa femeia care a murit in incendiul de dimineața, de la Buhuși, alte doua persoane au decedat in satul Arini, din…

- Cei puțin 35 de oameni și-au gasit sfarșitul intr-un groaznic accident, in Peru, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia.

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand astfel la 29. Cele doua persoane care au murit sufereau si de alte afectiuni asociate si nu erau vaccinate antigripal.

- Un numar de 22 de persoane au murit din cauza gripei de la inceputul anului si pana luni, potrivit unei centralizari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care a murit este o femeie din Calarasi, in varsta de 65 de ani, care avea conditii medicale…

- Accident MORTAL la Ciumbrud: Un adolescent de 16 ani a murit, iar doi adulți au fost raniți, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit in afara parții carosabile și a lovit o țeava de gaz, peste 2.000 de persoane din patru localitați ramanand fara gaz. Reprezentanții…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie.

- 52 de persoane au murit, dupa ce autobuzul in care se aflau a luat foc, joi, in Kazakhstan, potrivit declaratiilor ministerului de interne al tarii, scrie The Guardian. Autobuzul calatorea pe o...

- Iarna si-a reintrat pe deplin in drepturi si au aparut, din pacate, si primele cazuri de persoane decedate din cauza frigului. Printre cei condamnati la moarte prin hipotermie a fost si un copilas de doi ani!

- Costa Concordia a fost o nava de croaziera din clasa Concordia care era operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc. Conform Wikipedia, la 13 ianuarie 2012 nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana. Stanca…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si alte 14 au fost ranite, duminica, intr-un atac sinucigas produs in tipul unei inmormantari in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP.

- Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare a supravietuitorilor. Politia a confirmat ca trupurile neinsufletite au fost recuperate in jurul orei locale 19.30, iar informatii, inca neconfirmate,…

- Un incendiu devastator a izbucnit, joi seara, la ultimul etaj al unei cladiri de birouri, potrivit AFP. In urma incendiului, cel puțin 15 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. "Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie…

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- Un barbat de 52 de ani, din Motru, a murit la spital, dupa ce i-a cazut in cap un palet incarcat cu produse electronice, in incinta unui hypermarket craiovean. Incidentul a fost anunțat prin 112, astazi, in jurul orei 11:33. ...

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas. Autobuzul se deplasa catre templul hindus Ramdevji din Malarna...

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Trenul care a deraiat, marți dimineața, in statul Washington, din SUA, circula cu o viteza de 13 de km/ora, pe un tronson in care viteza maxima admisa era de 50 de km/ora, relateaza BBC News.

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- In aceasta noapte, in jurul orei 02.30, jandarmii bucuresteni au intervenit pentru a salva doi barbati aflati in stare de ebrietate, care cazusera in Raul Dambovita, in zona Splaiului Unirii. Potrivit Jandarmeriei Romane, plutonierul adjutant Stanciu Ionel din cadrul Jandarmeriei Bucuresti a salvat…