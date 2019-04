Un autobuz care mergea pe autostrada Arad – Timișoara a luat foc Un autobuz a luat foc, miercuri dimineața, pe autostrada ce face legatura intre Arad și Timișoara, in zona Aeroportului Arad. Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit la un autobuz care circula pe Autostrada A1, in direcția Timișoara. In autobuz nu se afla decat șoferul, care a reușit sa iasa la timp. Autobuzul, distrus complet de incendiu. Traficul e ingreunat pana la ora 12, a anunțat aradon.ro. Autobuzul care circula pe ruta Arad-Tisa Noua și aparținea unei companii private de transport persoane, a fost distrus in totalitate de incendiu. Cei de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

