- Pompierii miliatari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autobuz. Nu este vorba despre vreun autovehicul care aparțien regiei de tranposrt in comun din Brașov. La fața locului a acționat o autospeciala dotata cu apa și spuma. In autobuz nu erau calatori și nicio persoana…

- Miercuri seara, un grav accident a avut loc pe DN13 Albesti ndash; Brasov, judetul Mures, la kilometrul 108 950 in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Potrivit Centrului InfoTrafic, traficul este blocat. Cauza probabila a fost patrunderea pe contrasens.Pe DN13 E60 , kilometru 108 950,…

- In aceasta dimineațpa, in jurul orei 6,20, un barbat in varsta de 55 ani din comuan Voila a condus un autoturism Volkswagen Sharan pe DN 1 dinspre Fagaras catre Brasov. La un moment dat s-a angajat intr-o depasire intr-o zona cu marcaj longitudinal continuu si a acrosat doua tiruri, unul aflat pe sensul…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in mai multe localitati din judet, vineri, 21 septembrie, pentru efectuarea de lucrari. Astfel, in comuna Prejmer – Lunca Calnicului. locuitorii de pe strazile Bisericii, Fantanei, Mica,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine la un accident rutier care a avut loc pe DN 11, in zona Popasului Caprioara (in apropiere de Lunca Calnicului, Prejmer). „Sunt implicate un autotren si un autoturism. Din primele informatii sunt doua victime, din autoturism. Soferul aututurismului…

- Polițiștii au tras cu arma dupa suspect. Polițiștii din Brașov au avut o urmarire ca-n filme pe strazile orașului noaptea trecuta. O mașina inmatriculata in județul Harghita a accelerat brusc dupa ce a observat un vehicul de poliție pe strada Garii din oraș. In mașina urmarita se aflau patru barbați.…

- 960 de candidati au fost inscrisi, 753 au ajuns in sali si doar 213 au promovat. Este situatia in cifre a rezultatelor examenului de Bacalaureat de toamna la Brasov, rata de promovare fiind de doar 28,29%. Rezultatele finale pot fi vizualizate pe site-ul http://www.bacalaureat.edu.ro/ .…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca șoferul cu nunere anti-PSD sfideaza un partid foarte important. ”Se discuta prea mult despre o chestiune fara importanta. Se face prea mult caz pentru ceva care nu exista. Posesorul acestui autoturism…