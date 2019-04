Un austriac s-a spânzurat de Podul de la Mărăcineni Cadavrul barbatului a atarnat mai bine de o ora la cativa metri de sol. Potrivit unor surse judiciare, barbatul a legat funia de balustrada podului, si-a pus latul de gat si a sarit in gol, lasand in urma un bilet de adio. "Operatiunea de coborare a cadavrului a fost dificila, pompierii au traversat cu barca un brat al raului, iar ceilalti pompieri de pe pod au coborat funia cu trupul inert", a precizat slt George Cretu, de la Biroul de presa al ISU Buzau. Oamenii legii au stabilit ca barbatul este un cetatean austriac, in varsta de 48 de ani, care se casatorise cu o tanara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

